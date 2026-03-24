מסע הגר"ד כהן והגר"ש גלאי בצרפת ( צילום: נתן אלקובי NYE PHOTO )

מסע החיזוק ההיסטורי של גדולי ישראל עם ״איחוד בני הישיבות״ בצרפת, הגיע לשיאו במעמד אדיר של ״כבוד התורה״ בבירה הצרפתית.

יומם של בני הישיבות החל בנסיעה ברכבת מהירה, שארכה כשעתיים מהאלפים הצרפתיים שם שהו בסוף השבוע בישיבת המשך הזמן, לקראת ההתכנסות בפריז. במקביל, ראש הישיבה הגר״ד כהן עם נשיא איחוד אשרינו הגר"י טולידאנו וראשי איחוד בני הישיבות, פנו לעיר אקס-לה-בן, שם נפגש הגר"ד עם ראש ישיבת חכמי צרפת הגאון רבי יצחק וויל זקן ראשי הישיבות בצרפת, יחד צעדו לישיבה שם מסר ראש הישיבה שיחת חיזוק בהיכל הישיבה המקומית ואז ביקרו במוסדות החינוך בעיר ומשם עשו את דרכם לבירה הצרפתית.

המעמד המרכזי התקיים בקהילת לבלואה (LEVALLOIS) בראשותו של הרב שלום ללוש. תחת קורת גג אחת, התכנסו מאות בני ישיבות מפריז ופרבריה למעמד שלא נראה כמותו באזור מזה זמן רב.

האירוע נפתח בארוחת צהרים כיד המלך לכלל הבחורים ולאחר מכן התקיים סדר לימוד משותף שנמשך שעות רבות, כאשר כלל בני הקהילה מצטרפים לקול התורה שהדהד באולם.

מיד לאחר מכן החל כנס החיזוק המרכזי. דברי התעוררות נשמעו מפי הגר"ד כהן והגר״ש גלאי. כמו כן, נשאו דברים, הגר״י כץ, ראש ישיבת 'נשמת ישראל' בפריז והגר״י טולידאנו, ראש ישיבת ׳חזון ברוך׳ ונשיא איחוד ׳אשרינו׳ בצרפת.

את הכנס הנחה הגאון רבי עמנואל אלחדד מראשי איחוד ׳אשרינו׳. במהלך הכינוס אף הוקרנה מצגת מיוחדת על הפעילות המיוחדת לבחורים הצרפתיים שלומדים בישראל.

את שולחן המזרח פיארו רבנים וראשי ישיבות נוספים, ובהם: הגר״א שמחי רב ביה״כ ״אוהלי יעקב״, הגר״י שניאור ראש ישיבת ׳אור תורה׳, הגר״א גיא ראש מוסדות ׳אלף׳ בנויילי וחתנו של רבה של צרפת הגר״י סיטרוק זצ״ל, הגרי״נ דהאן, והגר״ד קויין ראש ישיבת ׳אביעזרי׳.

שיאו של המעמד נרשם עם תום הכינוס. האולם הענק הפך בן רגע למעגלי ענק של ריקודים, בשמחה אמיתית של כבוד התודה ושמחת תורה.

המוני המשתתפים שוררו שירת הודאה לה' יתברך, כשהם רוקדים שעה ארוכה סביב ראש הישיבה ושאר רבני האיחוד, במחזה נרגש של כבוד התורה.

לקראת השעה 21:00 בערב, עת יצא ראש הישיבה הגר״ד כהן בליווי פמלייתו לעבר שדה התעופה, גלשה השמחה אל הרחוב. קהל ההמונים מיאן להיפרד וליווה את רכבו של ראש הישיבה בשירה אדירה מלבבות הומים ומרוגשים.

משטרת פריז, שלא הורגלה למראות כגון אלו, נאלצה לעצור את התנועה המקומית כדי לאפשר להמונים לחלוק כבוד לתורה.

