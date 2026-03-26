היה זה בדיוק לפני שנה, ממש אחרי פסח. פגשתי יהודי יקר, וכך סיפר לי. התחתנתי לפני מספר שנים, נולדה לנו גם תינוקת קטנה וחמודה.

אשתי בהתחלה הייתה אישה שהלכה בצניעות, שמרה על כל ההלכות שאישה צריכה לשמור, אבל מספר חודשים אחרי החתונה משהו השתנה אצל אשתי. היא התחילה ללכת קצת פחות צנוע, יוצאת ומבלה עם חברות לא הכי טובות.

>> למגזין המלא - לחצו כאן

אני באופן אישי עברתי בילדותי לא מעט קשיים, ואמרתי לעצמי: אני לא הולך לוותר לאשתי בכזו קלות. היא אשתי, אני אוהב אותה, ואני הולך איתה בכל מצב ובכל מקום. גם בעצת הרב שלי כך אמר לי, שאני צודק בדרכי, שעלי להמשיך לאהוב את אשתי, לכבד אותה, לא להעיר לה על כלום. כל מה שקשור לדברים בינה ובין המקום.

אהבה ללא תנאים היא לא חולשה. אהבה ללא תנאים היא כוח. כי קל לאהוב כשנוח, אבל לאהוב כשקשה - זו גדלות אמיתית.

זה לא היה קל, אבל נזכרתי שאם אוהבים אדם באמת ואוהבים בלי תנאים, אז בסוף היא תחזור למה שהיא הייתה. כי כשאדם רואה שאוהבים אותו באמת, ליבו נפתח, ואז הוא יכול פתאום גם להכיל את הרגשות של השני, גם אם זה קשה לו ולהשתנות.

יש אנשים שמנסים להוכיח אמת. אבל לפעמים אדם לא צריך הוכחות. הוא צריך להרגיש שמישהו אוהב אותו באמת.

אני בחיים לא קיבלתי אהבה אמיתית, אבל היה לי משגיח שנתן לי יחס והקשבה ואהבה ללא תנאים, והרגשתי שזה הציל את חיי. אשתי, לצערי, גם עברה הורים שלא נתנו לה אהבה וחום. הם היו הורים קשים מאוד, צעקות ומריבות היו מנת חלקה כל היום.

ילד שלא קיבל אהבה יגדל ויחפש אותה בכל מקום. ולפעמים גם יברח ממנה כשהיא מגיעה.

כך עבר עוד יום ועוד יום, עוד חודש, וזה נראה שהמצב נהיה יותר גרוע. אבל יש לציין שאשתי גם היא התייחסה אליי בכבוד בכל אותו זמן. את ההלכות הבסיסיות שמרנו, אבל כל השאר היה רחוק ממנה.

אבל אני המשכתי לאהוב אותה, לכבד אותה, לקנות לה פרחים ומתנות, ולהגיד לה שוב ושוב: את יכולה ללכת איך שאת רוצה, אני אוהב אותך, מעריץ אותך, ולעולם לא אעזוב אותך.

שנים של הערות לא פתחו את הלב שלה. אבל רגע אחד של אהבה שבר את הכול.

לא תמיד צריך לתקן אנשים, לפעמים צריך רק לאהוב אותם והם כבר יתקנו את עצמם.

לאט לאט שמתי לב שאשתי יותר מתרככת כלפיי, יותר ויותר רוצה בקרבתי.

היה זה ליל הסדר. לצערי היא אפילו לא לבשה כיסוי ראש, אבל אני שתקתי, רק הייתי עם מאור פנים.

כשהגענו בהגדה למילים "כאן הבן שואל", ומובא בספרים שכאן אדם יכול לבקש כל דבר מבוראו, אז פשוט קרסתי. אני אדם מאוד חזק נפשית, אשתי לא ראתה אותי אף פעם בוכה, ואני התחלתי לבכות בכי שלא בכיתי כל חיי.

יש אנשים שקוראים את ההגדה. ויש אנשים שצועקים אותה מתוך הלב.

ביקשתי מהשם: אנא, תן לאשתי אמונה תמימה וזכה, תן לי אמונה פשוטה וזכה, תרחם עליי, זה ניסיון לא קל. בכיתי ובכיתי.

אשתי יצאה שנייה מהחדר וחזרה עם כיסוי ראש. היא התיישבה לידי. היא שאלה למה אני בוכה. אמרתי לה: אני אוהב אותך, ואני באמת לא אעזוב אותך אף פעם, אבל ביקשתי מהשם שייתן לך אמונה פשוטה. את לא אשמה שההורים שלך כפו עלייך את הדת בצורה קשה, ועוד כל הצעקות שספגת. ואני ממשיך לבכות, אבל אני איתך, אשתי היקרה, איתך לנצח.

והנה שמתי לב שתוך כדי הבכי שלי גם היא התחילה לבכות, בכי קורע ומטלטל. היא לא אמרה כלום. רק אחרי חצי שעה של בכי אמרה: פעם ראשונה הרגשתי אהבה אמיתית. מה שבחיים שלי לא הרגשתי, לא מהוריי, לא מהמורות. פעם ראשונה זכיתי בבעל שאוהב אותי ללא תנאים, אוהב אותי ככה, גם כשאני עושה דברים נגד מה שהוא מאמין.