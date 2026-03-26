בשנים האחרונות הפכה מיאמי לאחד היעדים הבולטים עבור צעירים ישראלים, חלקם לתקופות קצרות וחלקם לשהות ממושכת. לצד חיי עבודה וחברה תוססים, מתפתחת בעיר מציאות נוספת - חיפוש גובר אחר שייכות, זהות וחיבור למסורת, צורך שהתעצם משמעותית מאז פרוץ המלחמה בארץ ישראל.

על רקע זה הגיע השבוע למיאמי רבם של הצעירים הרב דוד פריוף, ראש מרכז 'התחברות' ברמת גן, למסע חיזוק אינטנסיבי שנמשך מספר ימים. הרב פריוף, המוכר בפעילותו הענפה עם דור הצעירים בארץ, קיים שורת מפגשים ושיעורי תורה במוקדים קהילתיים שונים בעיר, כשהנושא המרכזי שעלה בכולם הוא הערבות ההדדית והקשר הבלתי ניתן לניתוק לארץ ישראל בעת הזו.

אחד המוקדים בביקור היה "מרכז ברסלב" המקומי, הנחשב לאחד המקומות הפעילים במיאמי עבור הקהל הצעיר. בנוסף, התארח הרב ביוזמת "שני ישראלי" - מפגש שבועי קבוע המושך אליו מדי שבוע כ-150 צעירים וצעירות, ישראלים ואמריקאים. לצד השיעורים הרבים, קיים הרב סדרה של חוגי בית אינטימיים בבתי משפחות וצעירים מקומיים. מפגשים אלו אפשרו שיח פתוח וישיר יותר, שבו עלו שאלות אישיות בנושאי אמונה, התמודדות עם דאגה למשפחה בארץ, והצורך בחיבור למסורת בתוך חיי היומיום בארה"ב.

את השיעורים פתח הרב בתפילה מיוחדת ובמעמד מרגש של קבלת עול מלכות שמיים לזכות עם ישראל, לשלום החיילים והחטופים. הצעירים, שרבים מהם חשים מחוברים מאוד לנעשה בארץ ודואגים לשלום קרוביהם וחבריהם המשרתים בחזית, השתתפו בתפילה מתוך תחושת שייכות כנה. השיעורים והמפגשים עסקו בנושאים הקרובים לחיי המשתתפים - אמונה בתוך קושי, התמודדות אישית עם דאגה, והאתגר שבשמירה על זהות יהודית הרחק מהסביבה המוכרת. האווירה הייתה בלתי פורמלית, והשיח נמשך שעות ארוכות גם לאחר סיום השיעור הרשמי.

בסיום המפגשים נשאר הרב פריוף לשוחח אישית עם משתתפים רבים, שקיבלו ממנו עצה והכוונה בנושאים שונים. לדברי הרב פריוף, המלחמה יצרה ביקוש חסר תקדים למפגשים מסוג זה, המנגישים את עולם התורה בשפה רלוונטית ומחזקת: "הצעירים כאן אמנם נמצאים רחוק פיזית, אבל הלב שלהם נמצא לגמרי בבית, בארץ ישראל. הם מחפשים דרכים רוחניות לתרום ולהרגיש חלק מהמאמץ הכללי של עם ישראל".

הביקור הנוכחי מצטרף לשורה של יוזמות שמוביל הרב פריוף לחיזוק הקשר בין הצעירים בארץ ובתפוצות לעולם התורה והמסורת, מתוך הבנה שהחיבור הרוחני הוא גשר משמעותי לעם ישראל - גשר שעומד איתן גם במרחק אלפי קילומטרים ודווקא בימים של סערה.