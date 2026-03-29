קבוצת 'שטראוס' מכרה את החמץ בפני רבני בד"ץ 'העדה החרדית'

לקראת חג הפסח קיימה קבוצת 'שטראוס' את מכירת החמץ הנמצא ברשותה במפעלים ובמשרדים שבבעלות הקבוצה. מכירת החמץ התקיימה במשרדי 'שטראוס' בנוכחות בכירי הקבוצה, אשר ייפו את כוחם של רבני בד"ץ 'העדה החרדית' לבצע את מכירת החמץ כדין.
במהלך מכירת החמץ, סקרו בכירי שטראוס את פעילות הקבוצה לאורך השנה ופירטו את ההיערכות המקדימה לקראת חג הפסח. כקבוצת מזון גדולה שבבעלותה מפעלים רבים בתחומי המזון והמים, וכן משרדים אדמיניסטרטיביים ברחבי הארץ והעולם, נדרשת היערכות מקדימה נרחבת לחג הפסח.
מקבוצת 'שטראוס' נמסר כי "כמידי שנה גם השנה שמחנו לקיים את מכירת החמץ של הקבוצה לקראת חג הפסח".
