לקראת פסח

קבוצת 'שטראוס' מכרה את החמץ בפני רבני בד"ץ 'העדה החרדית'

המכירה התקיימה במשרדי 'שטראוס' שבפתח תקווה, בהשתתפות מנכ"ל שטראוס ישראל רענן קובלסקי, לאחר שחתם על שטר מכירת חמץ המייפה את כוחו של בד"ץ 'העדה החרדית' למכור את החמץ של מפעלי ומשרדי שטראוס וערך קניין כדין (חדשות האוכל)

קבוצת 'שטראוס' במכירת חמץ בפני רבני בד"ץ 'העדה החרדית' (צילום: באדיבות המצלם)

לקראת חג הפסח קיימה קבוצת 'שטראוס' את מכירת החמץ הנמצא ברשותה במפעלים ובמשרדים שבבעלות הקבוצה. מכירת החמץ התקיימה במשרדי 'שטראוס' בנוכחות בכירי הקבוצה, אשר ייפו את כוחם של רבני בד"ץ 'העדה החרדית' לבצע את מכירת החמץ כדין.

במהלך מכירת החמץ, סקרו בכירי שטראוס את פעילות הקבוצה לאורך השנה ופירטו את ההיערכות המקדימה לקראת חג הפסח. כקבוצת מזון גדולה שבבעלותה מפעלים רבים בתחומי המזון והמים, וכן משרדים אדמיניסטרטיביים ברחבי הארץ והעולם, נדרשת היערכות מקדימה נרחבת לחג הפסח.

מקבוצת 'שטראוס' נמסר כי "כמידי שנה גם השנה שמחנו לקיים את מכירת החמץ של הקבוצה לקראת חג הפסח".

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

