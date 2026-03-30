יד לאחים ערך מפגש זום מעצים לניצולות שחולצו מכפרים ערביים

יד לאחים מלווה בימים אלו את משפחות הניצולות שחולצו מכפרים ערביים בחודשים האחרונים, תוך השתדלות מרבית להעניק להן את מעטפת החום שהן נדרשות לה בכל עת, ובייחוד בימים כאלו שבהם הביטחון האישי מתערער והתחושות נעות בין הודיה לה' על הניסים הגדולים לבין האימה הלופתת כל אימת שנשמעת אזעקה ונדרשת ריצה מהירה אל המרחבים המוגנים.

תחילה תוכננו כמדי שנה ארבעה מפגשים מיוחדים בארבעה אזורים ברחבי הארץ, פנים אל פנים, עם מאות הניצולות, שגם מתוודעות זו לזו ומתרגשות לגלות כי הן לא לבד בהתמודדות הנוכחית והגורלית בחייהן. המפגשים הללו צופנים בחובם רגעים מרגשים שבהן הניצולות מקבלות על עצמן החלטות טובות בדרך החדשה שבה הן צועדות בסייעתא דשמיא. השנה, לנוכח המלחמה באיראן וההתרעות החוזרות והנשנות, נערך מפגש אחד גדול באמצעות הזום אם כי עוד בטרם החל הופתעו הבנות לקבל היישר לבתיהן משלוח מיוחד שהכיל מצות מהודרות ושפע של דברים טובים לקראת החג וחימם את הלב.

פתח את התכנית הרב שמואל ליפשיץ, מראשי יש לאחים, אשר הרעיף על הניצולות דברי תורה וברכה והעלה על נס את גבורת הנפש העילאית של כל אחת ואחת מהן. "בזכות נשים צדקניות נגאלו אבותינו, ובזכות נשים צדקניות ניגאל", אמר הרב, בדברו על חג הפסח, חג החירות, שבשנה הזאת מקבלת בחייהן משמעות מיוחדת עם צאתן מאפלה לאורה, ומעמק הבכא של הכפרים הערביים לגאולה וחיים יהודיים על כל המשתמע מכך.

אחריו הופיעה בפני הניצולות הרבנית יונה נוסבכר, הרבנית של ניצולות יד לאחים, שבאופן רהוט ומלא הגישה והנגישה את כל הלכות הפסח, הנקיון, הכשרת המטבח, ליל הסדר ועוד. הרבנית אורית סלומון נשאה דברים מאלפים על הרבדים העיוניים של חג הפסח והמסרים האקטואליים שבו, הגאולה הפרטית של כל אחת ואחת, והגאולה הכללית לה כולן מייחלות.

לסיום הופיעה השפית מורן פינטו עם מתכונים טעימים וקלים לפסח ושלל טיפים להתנהלות, בישולים וקניות לקראת החג.

בהמשך התוכנית, אחת הניצולות הוותיקות שיתפה את כל אחיותיה להצלה בסיפורה האישי והעניקה מניסיונה האישי טיפים ועצות לחיים טובים ומאושרים.

ביד לאחים מדגישים כי השמירה על קשר חם והדוק עם הניצולות נמשכת כל העת אך ניתנים לה חיזוקים דווקא בימים אלו של חוסר ביטחון, התרעות ואזעקות, על מנת ללוות את המשפחות בהתמודדות היומיומית. החונכים של יד לאחים ממשיכים לפקוד את בתי הניצולות, כדי לקדם את בניהם ולהשלים עבורם פערים משמעותיים בשפה, בחינוך ובלימוד התורה. הופעתם של החונכים בבתי משפחות הניצולים נוסכת בהם ביטחון ומעניקה להם את החוסן שלו הם משוועים.

התגובות הזורמות ליד לאחים אחרי כל מפגש כזה, ממחישות את הצורך בהתמדה ומבהירות את ההתקדמות העצומה שחלה בעקבותיו.