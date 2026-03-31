עדויות מרגשות על הסגולה לשידוכים ופרנסה בערב שביעי של פסח

אלפי סיפורים ועדים על שידוכים שנסגרו בקלות ובאופן פלאי, המוני רווקים ורווקות שקיימו אותה וזכו לבשורות טובות ומיוחדות, אלפי הורים נרגשים המספרים באופן וודאי שזו הסגולה הזו שהכריעה את הכף.

יום שביעי של פסח כבר נזכר בספרי הקדמונים כיום של ישועה מיוחדת בפרט על מה שכתבו חז"ל שהוא קשה כקריעת ים סוף: זיווגו של אדם. אך מה שלא היה ידוע, הוא מועד זמן הבקשה על דבר זה ואופן הסגולה 'לקרוע את הים' ולזכות לנס פרטי.

מי שגילה את הסוד הזה בגדולתו וקדושתו, הוא מרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי זצ"ל, כי הסגולות והניסים ל'זיווגו של אדם' – זמן הבקשה על כך הוא דווקא בשעות של ערב שביעי של פסח אחר הצהריים, הזמן בו צעד עם ישראל בקושי ובכבדות מול מצריים כאשר הישועה לא נראתה באופק אלא דווקא צבא מצרים. דווקא אז אמר מרן, זו השעה עליה הצביעו חכמים. ומרן זצ"ל לא הסתפק בכך, אלא גם הורה לראשי רינה של תורה מי שעוסקת בנושא התפילות לזיווגים באופן קבוע, לקיים מעמד תפילה מיוחד דווקא בשעה זו כשהוא מבקש להשתתף בה לנוכח חשיבות הנושא.

ומאז בכל שנה, היה מרן מקיים את הסגולה הזו בחדרו, כאשר המוני לומדי רינה של תורה ותלמידי מרן, היו מקיימים את הסגולה הזו כסדר המיוחד שהורה מרן, כשהוא עצמו משתתף בתפילה באופן חסר תקדים, כאשר גם בימי מגפת הקורונה כשהעולם דמם ואיש איש היה ספון בביתו, התעקש מרן על קיום התפילה המיוחדת ובהתאם להגבלות היא נערכה בהתרגשות אדירה. ואכן, עד השנה האחרונה לחייו התקיימה התפילה במעונו כשהוא בוחר את שליח הציבור בתפילה לבקשתו, הלא הוא מרן המשגיח הצדיק רבי בנימין פינקל שליט"א המשגיח של ישיבת מיר המוכר בכינויו 'רבי בנימין הצדיק'.

סדר הסגולה כולל את סגולת 'רינה של תורה' בסדר המיוחד כשלאחריה אומרים ארבעים פעמים את כל ספר שיר השירים, כח פלאי מכתבי המקובלים לזכות לישועה באופן פרטי סגולה טמירה ונשגבה.

ואכן, הסגולה הזו הציתה תופעה אדירה ורחבה. המונים מכל רחבי העולם היהודי מעבירים שמות להזכרה בעת קיום הסגולה הזו, כאשר בסיום הסגולה מבקשים בעד כל שם ושם. ואכן אלפי עדים וסיפורי ניסים על שידוכים שקמו והיו במהירות שיא, רווקים ורווקות שזכו למה שלא זכו שנים, הילת מסתורין אפופה הוד על הזמן הזה והמעמד הזה.

קרעו את הים - הצטרפו עכשיו לסגולה המרגשת >>

המעמד הגדול מתקיים בשנים האחרונות על ידי שליח הציבור הגאון רבי בנימין פינקל, כאשר הוא עומד בראשות המוני עמלי התורה ועומד ומתחנן לפני מלך מלכי המלכים לקריעת ים סוף פרטית ולזיווגים הגונים לכל השמות כשהוא מזכיר ומברך כל אחד מהם באופן מיוחד.

ההכנות לקיום הסגולה מתחילות כבר בשעות הבוקר, כשהמוני אברכי 'רינה של תורה' פותחים בסדר לימוד ארוך ורציף בתענית דיבור לזכות ולישועה, ולאחריה נכנסים למעמד הגדול שהפך לתופעה מדהימה כשהוא מרכז אליו אלפי שמות.

ברינה של תורה מדברים בשקט על נתון מבהיל, לפיו כל שם שני במדורי ה'מאורסים' בעיתונות החרדית בממוצע, הוזכר שם במעמד ההוא שהפך להיות סיפור של בשורה וציפייה להורים לבנים ובנות שבגילאי השידוכים ולהם עצמם, בפניות ובקשות מכל העולם היהודי.

בערב שביעי של פסח בשעות אחר הצהריים, זה יהיה הרגע הגדול שרבבות עיניים מכוונות אליו. זמן שאלפים יגידו לכם שהוא חילק את החיים שלהם ל'לפני' ואחרי'. שווה לעקוב, ולראות מי יזכו לבשורה הזו של שידוך טוב או שפע כלכלי לשנת תשפ"ה.

