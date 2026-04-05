בית שמש: ילד בן 4 פונה במצב בינוני לאחר שנפגע מאוטובוס

זירת התאונה ( צילום: איחוד הצלה סניף רמת בית שמש )

כוחות ההצלה הוזעקו הלילה (ראשון) לרחוב שדרות האמוראים בבית שמש עקב דיווח על ילד הולך רגל שנפגע מאוטובוס.

מ'איחוד הצלה' נמסר כי "הצוותים העניקו סיוע רפואי בזירה לילד שנחבל בראשו. מצבו בשלב זה מוגדר קל עד בינוני". מתנדבי 'צוות הצלה' ישראל וייסשטיין ומנחם אדרי מוסיפים: "כשהגענו למקום עם אמבולנס מד"א אותו אנו מאיישים, ראינו הולך רגל, ילד בן 4, הסובל מחבלת ראש לאחר שנפגע מאוטובוס בתאונת דרכים.

זירת התאונה ( צילום: דוברות צוות הצלה )

"יחד עם פראמדיקים וחובשים נוספים של מד"א הענקנו לו סיוע רפואי ראשוני הכולל קיבוע וחבישות, ופינינו אותו לחבירה עם ניידת טיפול נמרץ של מד"א שמפנה אותו במצב בינוני להמשך טיפול בחדר הטראומה בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים".