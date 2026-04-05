כיכר השבת
לאחר חצות הלילה

בית שמש: ילד בן 4 פונה במצב בינוני לאחר שנפגע מאוטובוס

כוחות ההצלה הוזעקו הלילה לרחוב שדרות האמוראים בבית שמש עקב דיווח על ילד הולך רגל שנפגע מאוטובוס, הוא פונה עם חבלת ראש לבית החולים במצב בינוני (חרדים)

זירת התאונה (צילום: איחוד הצלה סניף רמת בית שמש)

כוחות ההצלה הוזעקו הלילה (ראשון) לרחוב שדרות האמוראים ב עקב דיווח על ילד הולך רגל שנפגע מאוטובוס.

מ'איחוד הצלה' נמסר כי "הצוותים העניקו סיוע רפואי בזירה לילד שנחבל בראשו. מצבו בשלב זה מוגדר קל עד בינוני".

מתנדבי 'צוות הצלה' ישראל וייסשטיין ומנחם אדרי מוסיפים: "כשהגענו למקום עם אמבולנס מד"א אותו אנו מאיישים, ראינו הולך רגל, ילד בן 4, הסובל מחבלת ראש לאחר שנפגע מאוטובוס ב.

זירת התאונה (צילום: דוברות צוות הצלה)

"יחד עם פראמדיקים וחובשים נוספים של מד"א הענקנו לו סיוע רפואי ראשוני הכולל קיבוע וחבישות, ופינינו אותו לחבירה עם ניידת טיפול נמרץ של מד"א שמפנה אותו במצב בינוני להמשך טיפול בחדר הטראומה בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (55%)

לא (45%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר