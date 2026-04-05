רבני ברק בקריאה לתושבים: ''לא להתאסף בשום אופן במקום הנפילה!''

בשל הנפילות הרבות בעיר התורה והחסידות בני ברק, ובעיצומו של חג המצות, יוצאים רבני העיר בני ברק בקריאה מיוחדת המופנית לתושבי העיר ובה הדרכה מעשית בענייני שמירת הנפש בעת הזאת | המכתב המלא (חרדים)

המכתב של רבני ברק

בעיצומו של חג המצות, יוצאים רבני העיר , הגאון הגדול רבי חיים יצחק אייזיק לנדא שליט"א, הגאון הגדול רבי שבח צבי רוזנבלט שליט"א והגאון הגדול רבי מסעוד בן שמעון שליט"א, בקריאה מיוחדת המופנית לתושבי העיר ובה הדרכה מעשית בענייני שמירת הנפש בעת הזאת.

בפתח דבריהם תולים רבני העיר שליט''א את הוצאת המכתב בעיצומו של מועד בדברי מרן השו''ע שכותב כי ''צרכי רבים מותר לעשותן בחול המועד כגון להסיר מהם המכשולות''. ראשית, מבקשים הרבנים להודות ולהלל לקב"ה על הניסים הגלויים המלווים את תושבי העיר, אך מדגישים כי חובה גמורה לקיים את ציווי התורה של "ונשמרתם מאד לנפשותיכם" וכי אין לסמוך על הנס בשום פנים ואופן.

הרבנים קובעים נחרצות כי חלה חובה על כל אחד ואחד להיכנס למרחב מוגן בעת הישמע אזעקה, ומזהירים באזהרה חמורה במיוחד מפני הסכנה הכרוכה בהתקהלות בזירות נפילה לאחר אירוע ח"ו.

בדבריהם מציינים רבני העיר כי איסור ההתאספות במקום הנפילה נובע הן מהסכנה הישירה של מפולת, כפי שמצינו בגמרא בברכות (דף ג') שאין נכנסים לחורבה, והן מהחשש הכבד לעיכוב והפרעה לכוחות ההצלה במלאכתם, דבר שעלול להוות ח"ו "גרמא בנפשות" כפי שמצינו במעשה המרעיד בנחום איש גמזו (תענית כא).

בסיום מכתבם פונים רבני העיר בקריאה מיוחדת להורים להזהיר גדולים על הקטנים, לשמור על צעירי הצאן ולהרחיקם מכל מקום סכנה. הרבנים חותמים את קריאתם בתפילה ובברכה שחודש זה בו "ישועות מקיפות", יביא עמו בשורות טובות לכל אחד ואחד ושלא יישמע עוד שוד ושבר בגבולנו.

