אז באמת מיהו משיח?

מיהו המשיח?

בשיעור מיוחד לשביעי של פסח צולל המגיד והדרשן הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון לתוך אחד הסודות העמוקים ביותר בתורת החסידות – סוד שמשנה לחלוטין את האופן שבו אנחנו מבינים גאולה, זהות, ומשמעות אישית.

הסוד מסתתר בתוך תפילה מוכרת (אך מפתיעה) שאנו אומרים בעת פתיחת ארון הקודש בשלושת הרגלים.

דרך תורתם של גדולי ישראל – האר"י הקדוש, הבעל שם טוב, המנחת אלעזר ממונקאטש והרבי מליובאוויטש – נגלה שהשאלה "מיהו משיח" טומנת בחובה הפתעה.

כשתראה את המשיח לא תראה "אותו". תראה את עצמך. תרגיש לראשונה שיש לך שליחות, שיש לך ערך אין סופי, ושבעבודתך היומיומית תלויה גאולת העולם כולו.

שיעור שנוגע בשורש הכי עמוק של השאלה: מה אני עושה כאן ומה משמעות החיים שלי.