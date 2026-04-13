כיכר השבת
בכניסה לירושלים

בחור ישיבה נפצע מפגיעת אוטובוס | רגע התאונה המחרידה - תועד

6תגובות
רגע התאונה הקשה בכניסה לירושלים
קשה התרחשה אמש (ראשון) בצומת הכניסה לירושלים, בה בחור ישיבה כבן 19 נפצע באורח בינוני מפגיעת אוטובוס. התאונה הקשה תועדה במצלמת רכב.

מעט לאחר השעה 21:30 הוזעקו כוחות ההצלה לשדרות בן גוריון סמוך למחלף גבעת שאול בכניסה לירושלים בשל דיווח על הולך רגל שנפגע מאוטובוס.

כוחות ההצלה, העניקו טיפול רפואי ראשוני לבחור ישיבה כבן 19 שנפגע מהאוטובוס והוא פונה לבית החולים 'שערי צדק' במצב בינוני עם חבלת ראש.

זאבי קליין נהג אמבולנס באיחוד הצלה שהגיע ראשון והחובשים אבי באלון ומשה פסקש מסרו: "מדובר בהולך רגל שנפגע מאוטובוס וסבל מחבלות ופציעות בראשו. הענקנו לו סיוע רפואי ראשוני בזירה ולאחר מכן הוא פונה לבית חולים".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (85%)

לא (15%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

נו באמת, הבחור רץ והתפרץ לכביש סואן ברמזור הולכי רגל אדום, מה הוא בדיוק חשב שיקרה.
משה
לא משנה זה קורה העיקר שיהיה רפואה שלמה
אדם
אמן
רינה
תבדוק טוב ותראה שהוא אכן התחיל לעבור באור אדום, אבל לאוטובוס כבר גם היה אדום, הוא כנראה הסתכל על הרמזור של המכוניות, וכשנהיה להם אדום הוא התחיל לעבור, 2 שניות לפני שנהיה ירוק להולכי הרגל
יעקב
כמובן, התכוונתי רק שאין לעובדה הזו זכר בכתבה. "בחור נפגע"."תאונה". אפשר עוד לחשוב שנהג האוטובוס אשם. צריכים לכתוב בחור רץ לכביש ונפגע. אולי אז אנשים ילמדו להיזהר על החיים שלהם. רפואה שלימה לגוף ולנפש.
משה
מי שמסתכל בתיעוד רואה שהנהג נסע באדום כי הרמזור שמאלה לגבעת שאול נהיה ירוק
איצק

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר