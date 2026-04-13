כיכר השבת
היסטוריה ואקטואליה

המתנה היוקרתית שהשוטר היהודי קיבל מקציני משטרה איראנים

בקבוק היין העתיק שהעניקו קציני משטרה מאיראן לקצין היהודי ר' חיים יוסף קליין (צילום: באדיבות המשפחה)

לפעמים ניקיונות הפסח מעלים תוצאות משמחים ולא רק עצבים מיותרים. ידידי ר' מיכה קליין מצא בביתו בקבוק יין מעוטר כסף - ומאחוריו סיפור שמחבר בין מדינת ישראל ל של ימים עברו.

הבקבוק שייך למשפחתו של סבו, ר' חיים יוסף קליין, יליד הונגריה וחניך ישיבותיה וניצול שואה שעלה לארץ ישראל ועבד במשטרת ישראל בין השאר שימש כקצין המשמר של איכמן ימ"ש.

הקצין השוטר הרה"ח חיים יוסף קליין ע"ה (צילום: באדיבות המשפחה)

בשנות השישים או בתחילת שנות השבעים, כאשר ביקרה בארץ ישראל משלחת של קציני משטרה מאיראן, שימש ר' חיים יוסף כמדריכם. בסיום הביקור העניקו לו הקצינים את הבקבוק כשי - מתנה שנשמרה במשפחה עד היום.

פריט אמנות מאיספהאן

הפריט עצמו הוא יצירת אמנות לכל דבר. מדובר בבקבוק זכוכית בצורת אגס שטוח, עם מעטפת כסף מחוררת ומעוטרת.

לפי ניתוחו של הארכיאולוג ד"ר יצחק עומרי עבאדי, "סגנון העיטור - דמויות, מדליונים, ריקוע צפוף, מתאים לאמנות קאג'ארית או לרוויבל שלה במאה העשרים. ככל הנראה מדובר בייצור איראני מתקופת פהלוי, בין השנים 1940 ל-1970, בסגנון קאג'ארי 0 המאופיין במעטפת כסף עם openwork מחורר ומעוטר".

על שני צידיו הרחבים מגולפות סצנות מפורטות של נגנים ומשרתים בחצר מלכותית, המוקפות בגלילי עיטורים מחוררים. לפי עבאדי, "הכלי הוא כנראה בקבוק יין עם ליבת זכוכית פנימית ומעטפת כסף - טיפוס נפוץ באיראן שיוצר לצורכי מתנה דיפלומטית".

הנושאים לקוחים מהאפוס הגדול שאהנאמה של פירדוסי ומסצנות החצר המלכותית - קלאסיקה של האמנות הפרסית.

פריט זהה, בקבוק כסף פרסי מאיספהאן מהמאה העשרים, אותה צורה ואותו סגנון עיטור, נמכר באוקטובר 2025 בבית המכירות Kew Auctions בלונדון תמורת 500 פאונד. ההערכה המקצועית לפריט כזה עומדת על בין 400 ל-600 פאונד, כלומר הבקבוק של משפחת קליין שווה כיום כ-2,500-3,000 שקל. לא אוצר גדול, אבל פריט אמנות אמיתי בעל ערך.

הסיפור שמאחורי הבקבוק מזכיר את המציאות של לפני המהפכה האסלאמית של 1979, ישראל ואיראן שיתפו פעולה - כלכלית, ביטחונית ומשטרתית. קציני משטרה פרסים ביקרו בישראל, שוטר יהודי הדריך אותם בגאווה, ומתנה עברה מיד ליד כאות כבוד וידידות.

תודה לד"ר אורלי רחימיאן על סיועה

  • ישראל שפירא - היסטוריון ומרצה בכיר, חוקר ארץ ישראל ומדריך טיולים | מחבר הספרים 'המקומות הנדירים הקדושים והרטובים', 'עזה מאז ולתמיד', 'המקומות הקדושים בלבנון', ו'סודות המכבים' | לתגובות, הערות, לשליחת חומרים ורעיונות ולהזמנת הרצאות, נא לפנות לכתובת אימייל: sisraerl@gmail.com

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר