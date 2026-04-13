המתנה היוקרתית שהשוטר היהודי קיבל מקציני משטרה איראנים

לפעמים ניקיונות הפסח מעלים תוצאות משמחים ולא רק עצבים מיותרים. ידידי ר' מיכה קליין מצא בביתו בקבוק יין מעוטר כסף - ומאחוריו סיפור שמחבר בין מדינת ישראל לאיראן של ימים עברו.

הבקבוק שייך למשפחתו של סבו, ר' חיים יוסף קליין, יליד הונגריה וחניך ישיבותיה וניצול שואה שעלה לארץ ישראל ועבד במשטרת ישראל בין השאר שימש כקצין המשמר של איכמן ימ"ש.

בשנות השישים או בתחילת שנות השבעים, כאשר ביקרה בארץ ישראל משלחת של קציני משטרה מאיראן, שימש ר' חיים יוסף כמדריכם. בסיום הביקור העניקו לו הקצינים את הבקבוק כשי - מתנה שנשמרה במשפחה עד היום.

פריט אמנות מאיספהאן

הפריט עצמו הוא יצירת אמנות לכל דבר. מדובר בבקבוק זכוכית בצורת אגס שטוח, עם מעטפת כסף מחוררת ומעוטרת.

לפי ניתוחו של הארכיאולוג ד"ר יצחק עומרי עבאדי, "סגנון העיטור - דמויות, מדליונים, ריקוע צפוף, מתאים לאמנות קאג'ארית או לרוויבל שלה במאה העשרים. ככל הנראה מדובר בייצור איראני מתקופת פהלוי, בין השנים 1940 ל-1970, בסגנון קאג'ארי 0 המאופיין במעטפת כסף עם openwork מחורר ומעוטר".