משלחת מיוחדת של פרמדיקים וחובשים באיחוד הצלה בדרכה לציון הקדוש לצורך אבטחת שלומם של רבבות המתפללים בציון הקדוש בימים הקרובים. מבצע האבטחה הרפואית החל ממחר (יום שישי) ועד למוצאי ההילולא - יום שני בחצות הלילה.

במידה ונתקלתם בצורך בסיוע רפואי ניתן להגיע לאוהלי המרפאות של איחוד הצלה שהוקמו בסמוך לציון הקדוש ובמתחמי הכנסת אורחים המרכזית "רבי ישעי'לעס הויז".

כמו כן: מוקד החירום הבינלאומי של איחוד הצלה ערוך לקבלת מקרים 24 שעות ביממה. המוקד יהיה פעיל גם בשבת הקרובה ע"פ נהלי אגף ההלכה של איחוד הצלה במספר מקומי בהונגריה 36-307-154-434+ או במספר ישראלי 972-2-538-3838+

כלל המתחמים וברחובות הסמוכים לציון הקדוש של רבי ישעיה מקרעסטיר זי"ע, ולמתחמי הכנסת אורחים המרכזית "רבי ישעי'לעס הויז" חולקו ל-15 מספרים - שלטי איזורים בכדי לאפשר הגעה מהירה של כלל כוחות החירום למיקום המדויק בו אירע המקרה, מה שצפוי לסייע רבות להגעה מהירה של החובשים לפי הפניות שיתקבלו עם המיקום המדויק.