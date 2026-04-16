נמשכות ההיערכות וההכנות הסופיות לקראת הגעת הרבבות לעיירה בודרוגקרסטיר (Bodrogkeresztúr) שבהונגריה לרגל יומא דהילולא של רבי ישעיה מקרעסטיר זי"ע ביום שני הקרוב - ג' באייר |בארגון איחוד הצלה תוך שיתוף פעולה עם הכנסת אורחים המרכזית "רבי ישעי'לעס הויז" ערוכים למתן מענה רפואי לכל מקרה רפואי שיידרש בסמוך לציונו הקדוש של רבי ישעיה מקרעסטיר זי"ע גם בשבת הקרובה (חרדים) 

משלחת מיוחדת של פרמדיקים וחובשים באיחוד הצלה בדרכה לציון הקדוש לצורך אבטחת שלומם של רבבות המתפללים בציון הקדוש בימים הקרובים. מבצע האבטחה הרפואית החל ממחר (יום שישי) ועד למוצאי ההילולא - יום שני בחצות הלילה.

במידה ונתקלתם בצורך בסיוע רפואי ניתן להגיע לאוהלי המרפאות של איחוד הצלה שהוקמו בסמוך לציון הקדוש ובמתחמי הכנסת אורחים המרכזית "רבי ישעי'לעס הויז".

כמו כן: מוקד החירום הבינלאומי של איחוד הצלה ערוך לקבלת מקרים 24 שעות ביממה. המוקד יהיה פעיל גם בשבת הקרובה ע"פ נהלי אגף ההלכה של איחוד הצלה במספר מקומי בהונגריה 36-307-154-434+ או במספר ישראלי 972-2-538-3838+

כלל המתחמים וברחובות הסמוכים לציון הקדוש של רבי ישעיה מקרעסטיר זי"ע, ולמתחמי הכנסת אורחים המרכזית "רבי ישעי'לעס הויז" חולקו ל-15 מספרים - שלטי איזורים בכדי לאפשר הגעה מהירה של כלל כוחות החירום למיקום המדויק בו אירע המקרה, מה שצפוי לסייע רבות להגעה מהירה של החובשים לפי הפניות שיתקבלו עם המיקום המדויק.

