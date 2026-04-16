הגרמ"צ ברגמן בדבריו הנוקבים ( צילום: מתוך הסרטון )

בדברים שנשא חבר מועצת גדולי התורה, ראש הישיבה הגאון רבי מאיר צבי ברגמן לפני מספר בני ישיבות שעלו למעונו השמיע ראש הישיבה דברים חריפים ברקע האמירות הקשות והמקוממות שנאמרו בדיונים בבג"ץ סביב סוגיית גיוס החרדים.

דבריו של ראש הישיבה נאמרו, בעקבות הדיונים שהתקיימו בימים האחרונים בבית המשפט העליון סביב סוגיית גיוס החרדים, שם נשמע במהלך אחת ההפסקות אחד מעורכי דין המייצגים את העותרים אומר למיקרופון שנותר פתוח בשגגה: "אנחנו נפרק את עולם התורה". אתמול אחר הצהרים, במהלך דברי חיזוק אותם נשא ראש הישיבה לפני קבוצת בני ישיבות שעלו למעונו, התייחס ראש הישיבה לאמירות המזעזעות והחריפות.

הגרמ"צ ברגמן בדבריו הנוקבים - צילום: באדיבות המצלם הגרמ"צ ברגמן בדבריו הנוקבים | צילום: צילום: באדיבות המצלם 10 10 0:00 / 1:10 הגרמ"צ ברגמן בדבריו הנוקבים ( צילום: באדיבות המצלם )

התמלול המלא מדבריו של ראש הישיבה:

יש חבורה שיושבים בירושלים בבית המשפט, ששם מדברים "שהם יחריבו את עולם התורה", זה הלשון שלהם ממש.

אז שיידעו הם ויידעו כולם שלא יעזור להם שום דבר, "כל כלי יוצר עלייך לא יצלח". עולם התורה ימשיך הלאה והלאה ולא יעזור להם שום דבר.

אנחנו נעמוד חזק ולא נפחד מהם, ואתם תתחזקו בתורה, וביראת שמים והקב"ה יציל אותנו מהם ומכל מי שחושב להחריב את עולם התורה".