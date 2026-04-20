ימים ספורים נותרו עד ליום י"ד באייר, יום הילולת התנא האלוקי רבי מאיר בעל הנס, ובטבריה נשלמות ההכנות לקראת אחד האירועים ההמוניים והמרכזיים ביותר במעגל השנה היהודי. הפעם, על רקע הפסקת האש והתקווה כי השקט הביטחוני יישמר, נערכים במשרד לשירותי דת לקליטת קהל המונים עצום, של רבבות מתפללים, שיפקדו את מתחם הציון החל מיום חמישי הבא בשעות אחר הצהריים ועד ליום שישי בשעות אחר הצהריים.

מנכ"ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן הסביר, כי ההילולה הינה מהאירועים הגדולים בישראל במעגל השנה וציין כי "בשנה שעברה הצלחנו בס"ד להוביל סטנדרט חדש של ניהול ובטיחות, וגם השנה, חרף האתגרים המורכבים, פעלנו לכך מזה חודשים ארוכים. ההיערכות המוקדמת והתיאום ההדוק עם פיקוד העורף, המשטרה וכלל הגורמים, נועדו להבטיח שכל יהודי שחפץ להגיע ולהתפלל, יוכל לעשות זאת בביטחון ובסדר מופתי. אנו פועלים בשיתוף פעולה הדוק עם כוחות הביטחון כדי שהתוצאה תהיה של ארגון וסדר מופתיים כפי שהציבור ראוי לו".

במהלך סוף השבוע האחרון נרשמה עליית מדרגה משמעותית בהיערכות המבצעית, כאשר פרויקטור ההילולא הארצי יעקב כהן קיים סיור שטח נרחב ומדוקדק באזור מתחם הקבר ובצירי הגישה. לסיור המקצועי הצטרפו גורמי הביטחון הבכירים האמונים על הגזרה, בהם מפקד מחוז צפון בפיקוד העורף אלוף משנה יהודה לב, ומפקד יקל"ר טבריה סא"ל (במיל') עומרי נחום.

בסיור השתתפו נציגי משטרת ישראל, בהם סמת"ח טבריה רפ"ק יחיאל גבאי וקצין אג"מ תחנת טבריה זאהי פארס, לצד מפקד תחנת טבריה סנ"צ תמיר ארד, שעמדו על סידורי האבטחה והתנועה.

לצידם נטלו חלק פעיל בסיור, מנכ"ל מוסדות רבי מאיר בעל הנס הרב דוד אוחנה וסמנכ"ל המוסדות הרב שמואל פרץ, אשר הציגו את הצרכים הלוגיסטיים של המתחם לקראת בואם של רבבות אלפי ישראל שיבואו להעתיר עבור הכלל והפרט בימים מורכבים אלו.

יצוין כי בחודשים האחרונים עמלו בהנהלת מוסדות רבי מאיר בעל הנס על בניית גשר מהדרין ועל יצירת כניסות נוספות וחדשות לגברים ולנשים באופן נפרד, במטרה שההילולא כולה תתקיים על טהרת הקודש, הן בתוך הציון והן במעברים.

בנוסף לכך, הורחבו עזרות הגברים והנשים בתוך הציון, לאחר שבמקום נרשמו דוחק ולחץ רב שגבלו בסכנת חיים.

מנכ"ל מוסדות רבי מאיר בעל הנס, הרב דוד אוחנה ציין, כי השינוי המבורך הגיע לאחר בקשת הרבנים הגאונים נשאי המוסדות, הגאון רבי יוסף יחיאל פרץ שליט"א ראש הישיבה וראש המוסדות, יחד עם הגאון רבי ירון ועקנין שליט"א נשיא כוללות רבי מאיר בעל הנס.

במהלך הסיור עמדו המשתתפים על רמת המוכנות המבצעית הגבוהה ובחנו את מסלולי זרימת הקהל המתוכננים, כאשר פרויקטור ההילולא ומפקד התחנה סנ"צ תמיר ארד בחנו מקרוב את נקודות הממשק בין מערך האבטחה המשטרתי לבין סדרני ההפקה והתחבורה.

הגורמים המקצועיים עמדו על הצורך בשמירה על צירים פתוחים לכוחות החירום ובוויסות חכם של הקהל, תוך ניצול מקסימלי של השטחים, ההרחבות והשדרוגים שבוצעו במקום. "הניהול בפועל של קרוב למאה אלף איש ביממה אחת דורש דיוק מרבי", צוין בסיור, "אנחנו מוודאים שכל פינה במתחם ערוכה לקלוט את הציבור בצורה המכובדת ביותר".

במסגרת התוכנית הלוגיסטית, הציג פרויקטור ההילולה יעקב כהן גם את המערך התחבורתי המפורט שיחל לפעול ביום חמישי הבא. ההגעה לציון תתאפשר אך ורק על ידי מערך שאטלים שיאספו את המתפללים מחניון "חוף גיא" ומחניון "צמח" שהוכשרו לקליטת אלפי כלי רכב, כאשר חשוב להביא לתשומת לב הציבור, שלא תתאפשר הגעה ברכבים פרטיים. השאטלים יתוגברו ויופעלו ברצף לאורך כל שעות היממה ועד לשעות ספורות לפני שבת קודש.

הפרויקטור הודה למנכ"ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן, על פועלו, וציין את שיתוף הפעולה עם ראש עיריית טבריה יוסי נבעה ומנכ"ל העירייה שמעון פינייאן, להצלחת ההילולה.

מפקד משטרת טבריה, סנ"צ תמיר ארד, הדגיש את ההיערכות המבצעית המיוחדת של המשטרה לנוכח המצב הביטחוני והתקווה ליציבות. הוא ציין כי המשטרה רואה לנגד עיניה את ביטחון הציבור כערך עליון ותפעל בכוחות מתוגברים ובאמצעים מתקדמים כדי לאבטח את המתחם ואת צירי הגישה, וקרא לציבור להישמע להנחיות הסדרנים.

נוכחותם של בכירי פיקוד העורף בסיור נועדה לגבש את המענה המבצעי המדויק לכל תרחיש, על מנת לאפשר לרבבות המתפללים להגיע בביטחון מלא וברוגע למעמד התפילה הכביר.

עתה, עיני רבבות אלפי ישראל נשואות אל י"ד באייר, יומא דהילולה רבא של האי תנא קדישא רבי מאיר בעל הנס - כשהתקווה היא כי בכוח תפילת הרבים ביום גדול זה, בהשתתפות הצפויה של רבבות אלפי ישראל, יתעוררו רחמי שמיים על כלל יושבי ארץ הקודש.