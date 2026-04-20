סיפור של השבת אבידה מרגשת וערבות הדדית יוצאת דופן הגיע לסיומו המאושר ביום שישי האחרון בארה"ב, דקות ספורות לפני כניסת השבת, בזכות עירנותם של מתנדבי ארגון "חברים".

הסיפור החל כאשר ר' יוסף רובינשטיין, מתנדב של ארגון 'חברים' באיזור ברגן קאונטי (ניו ג'רזי, ארה"ב) הגיע לפארק מסויים באיזור מונסי, בין השבילים הירוקים הוא הבחין לפתע בחפץ שלא אמור להיות שם: נרתיק תפילין חדש ומפואר, שעליו רקום שם של בחור, כשהוא מונח בבדידות על אחד הספסלים.

רובינשטיין הבין מיד כי מדובר בנער בר מצווה ששכח את היקר לו מכל. ביודעו כי הפארק משמש מוקד משיכה למשפחות רבות ממונסי הסמוכה המגיעות לערוך בו צילומים, הוא מיהר ליצור קשר עם ידידו ארגון 'חברים' במונסי, הם פתחו מיד בבדיקה דחופה כדי לאתר את המשפחה על פי השם הרקום. המתנדבים לא נחו עד שהצליחו להשיג את מספר הטלפון של הורי הבחור, שהיו בשיא ההכנות לשבת.

בשיחת הטלפון המפתיעה התברר כי הנער אכן הגיע לפארק מוקדם יותר באותו יום כדי לערוך "צילומי בר מצווה". בתוך ההתרגשות והלחץ, התפילין נותרו מאחור על הספסל. למרבה התדהמה, בני המשפחה והבחור עצמו כלל לא שמו לב עדיין שהתפילין אינן בבית.

הנער מיהר להגיע למקום, שם המתינו לו המתנדבים עם האבידה היקרה. בעיניים בורקות מהתרגשות הוא קיבל לידיו את התפילין החדשות, דקות ספורות לפני שהשמש שקעה. בני המשפחה הודו נרגשות למתנדבי 'חברים' על המסירות והתיאום המהיר.