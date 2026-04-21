"לו ידעת - היית עורך יום הודאה": זה מה שחשף ראש השב"כ להרב הראשי

השאלה של ראש השב"כ, האמונה של מפקד הקריה והסטטיסטיקה הניסית של חיל האוויר: הרה"ר קלמן מאיר בר בשיחת פתיחה חגיגית ליום העצמאות על ניסי התקופה • צפו בדברים שנאמרו בשיחת פתיחה חגיגית ליום העצמאות בבית הכנסת הגדול בנתניה (חרדים)

הרב הראשי בשיחתו

וכך סיפר הרב: "היום, בהר הרצל, ניגש אליי ראש השב״כ, דוד זיני, ושואל אותי: מדוע הרבנות הראשית לא מקיימת יום הודיה על מה שקרה במבצע "שאגת הארי"?

עניתי לו: אבל הסיפור עוד לא נגמר.

הוא אמר לי: נכון, אבל אם היית רואה, אם היית יודע מה מתרחש כאן ובניסן, הוא אף ציין בפניי את התאריך העברי אתה יודע כמה אלפי טילים שוגרו? הציבור כלל לא יודע, וגם לא יודע היכן הם פגעו.

בערב חג הפסח הייתי במחנה מטכ״ל. מפקד הבסיס, אלוף משנה, אדם גלוי ראש, ישב איתי זמן רב בחדרו ואף הזמין אותי להרצות בפני החיילים.

הוא סיפר לי על כ־4,500 חיילים שיושבים בבור, לצד גורמים נוספים שעובדים עמם.

הוא אמר לי: אנחנו ישבנו במינוס ארבע, אבל אם היינו יורדים עוד כמה רמות למטה והיית רואה את המסכים אני אומר לך, כאדם בלי כיפה, זה פשוט ניסים מה שקורה כאן.

גם בבסיס חיל האוויר אמרו לי הטייסים: במבצע הנוכחי, לפי הסטטיסטיקה שלנו, לפחות כל מטוס שביעי לא אמור לחזור מקסימום שמיני. ובכל זאת תראה איזה פלא כולם חזרו בשלום. (ובסוגריים: אצל האמריקאים, שבעה מטוסים נפלו).

האם אלה אינם ניסים גלויים, מה שאנחנו רואים ומה שראינו? האם איננו צריכים להיות מאלה ש"יראו חסדי ה׳ ויתבוננו בהם"? האם איננו צריכים להבין שכל מה שמתרחש כאן, בארץ ישראל הכל נע בין ניסים גלויים לניסים נסתרים?

הרי ראיתם איזו מדינה מתקדמת אנחנו ברפואה, שהעולם כולו נשען עליה; בטכנולוגיה הצבאית שלנו. ישב איתי אחד מהאנשים שכמעט נחשב למפתח הראשי של מערכת "חץ" וגם הוא מדבר על כך בהשתאות". כך דברי הרב.

צריך להכיר בכך שאכן המדינה היא אתחלתא דגאולה. היו לא מעט רבנים זצ"ל מהזרם החרדי שחשבו כך והיום מנסים לטשטש זאת.
יוסף
לא יודע להגדיר מתי זה נחשב אתחלתא, אבל גם לי ברור שמשהו גדול קורה פה. זה לא פשוט. הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו, ואנו תפילה גם להבא, שה' יעזור לנו ויעמוד לצד העומדים על משמר ארצנו, לחזק את רוחם ולהביא אותם הביתה לחיים ולשלום.
חרדי
גם אח לא ניכנס להגדרה ״אתחלתא דגאולה״ שמרתיעה את מי שחולק עליה, עדיין יש להכיר תודה עצומה לקב״ה על עצם השלטון היהודי בא״י, גם אם יש עוד המון מה לתקן. אדגיש: ההודאה שמציינים ביום זה היא לקב״ה, *על* המדינה, ולא הודאה *למדינה*.
עש
תודה רבה להשם
תודה
אמת .חבל שלא מפרסמים אולי עוד כמה שנים נדע איזה ניסים גלויים ונסתרים עצומים היו איתנו
יחיאל
אכן ניסים גלויים בזכות לומדי התורה הנרדפים ע"י החילונים ו...
אבנר

