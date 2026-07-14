לבטוח בהשם גם על מצוות • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהן

חיזוק ב-60 שניותלבטוח בהשם גם על מצוות • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהן"חיזוק ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם מזכה הרבים הפוסק הגאון רבי יגאל כהן, ראש מוסדות "יביע אומר" וחבר מועצת הרבנות הראשית - פינת חיזוק יומית קצרה ואקטואלית מתוך ספר "חובת הלבבות" • צפו (חרדים)כהכיכר השבת | 10:50לבטוח בהשם גם על מצוות • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהן - צילום: שמעון ברדילבטוח בהשם גם על מצוות • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהן| צילום: צילום: שמעון ברדי10100:00/0:46עוד באותו נושאיש מצוות שצריך לבטוח בה' כדי שיתקיימו • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהןכיכר השבת|13.07.26הרב יגאל כהןביטחון בה'חובת הלבבותחיזוק ב-60 שניותהאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגלעקבו אחרינו ב -Google Newsתוכן שאסור לפספס:טירוף בירושלים: נהג השתולל והכה נוסעים; כוחות משטרה הוזעקו | צפו קובי ישראל|13.07.26"הצרות הכי גדולות שלנו מחובשי הכיפות הסרוגות": גפני מתפוצץ על סמוטריץ'קובי ישראל|13.07.26"אני לא יהודי": ההודעה המסתורית באמצע שחרית והדמעות שפרצו בבית הכנסתנחמן שטרנהרץ|13.07.26 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:אסון נורא: בני הזוג פריימן שאפו גז רעיל ונמצאו ללא רוח חיים בביתםדניאל הרץ|13.07.26דבר נאה ומתקבל; המונים נהרו להשתתף בשמחת אירוסי נכד חבר המועצתחיים רוזנבוים|13.07.26"הודעת המחשב" שהפכה לסיוט: בני הזוג החרדים כמעט איבדו את חסכונותיהםנחמן שטרנהרץ|13.07.26
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