דאגה בלב איש ישיחנה • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהן

חיזוק ב-60 שניותדאגה בלב איש ישיחנה • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהן"חיזוק ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם מזכה הרבים הפוסק הגאון רבי יגאל כהן, ראש מוסדות "יביע אומר" וחבר מועצת הרבנות הראשית - פינת חיזוק יומית קצרה ואקטואלית מתוך ספר "חובת הלבבות" • צפו (חרדים)כהכיכר השבת | 10:00דאגה בלב איש ישיחנה • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהן - צילום: שמעון ברדידאגה בלב איש ישיחנה • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהן| צילום: צילום: שמעון ברדי10100:00/1:37עוד באותו נושאהתועלת הראשונה בביטחון בה' • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהןכיכר השבת|19.07.26הרב יגאל כהןביטחון בה'חובת הלבבותחיזוק ב-60 שניותהאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגלעקבו אחרינו ב -Google Newsתוכן שאסור לפספס:דם החרדים הותר: שוטר עוצר בחור ישיבה בברוטאליות ואלימות קשה - ללא הצדקה | צפוקובי ישראל|19.07.26בבגדי ים לקודש הקדשים? הזעקה הרוטטת של אב"ד מירון לקראת 'בין הזמנים'חיים רוזנבוים|19.07.26להתקלח בתשעת הימים? | הרב עובדיה יוסף: "מי שמחמיר בזה הוא חמור"דני שפיץ|19.07.26 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:"רבבות בחורים הפכו למטרה" | עוד מפלגה עם חרדים הודיעה על התמודדותחנני ברייטקופף|19.07.26מגיש הטלוויזיה המוכר חשף: "סבא רבא שלי הקים את הישיבה" | צפו בתיעוד מרגשאיציק אוחנה|19.07.26נקמה מזעזעת: זו הנקמה הדוחה שקיבל תושב "שחרג מתקנות הקהילה"שאול כהנא|19.07.26
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