החודש, בכ' באייר, נציין ארבעים ושתיים שנים לפטירתו של רבי יוסף וולטוך זצ"ל - "המטאטא הקדוש" של תל אביב.

רבי יוסף וולטוך נולד בל' בתשרי תרפ"ב בפולין, צאצא בן אחר בן לרבי יחיאל מיכל מזלוטשוב - המגיד הקדוש, שהיה מזרע דוד המלך. נכדו של הבן איש חי העיד שר' יוסף עצמו שהיה כאמור מזרע דוד. נסיעותיו לגליל וללבנון היו קשורות לכך.

בגיל שמונה עלה לארץ. בגיל שלוש עשרה כבר נכנס בחשאי לישיבת "בית א-ל" ללמוד מהמקובלים. מוריו העיקריים: רבי בן ציון משה יאיר ווינשטוק, האדמו"ר רבי שלמה גולדמן מזוועהיל ובבא מאיר זצ"ל.

בתל אביב של שנות השבעים הלך בלילות ברחובות עם שני סלים תלויים על פרקי ידיו - לא בכפות הידיים, כדי שלא להוריד ידיו מתחת לאבנט כמנהג רבי יהודה הנשיא, וטאטא מדרכות. בסלים, הסתיר ספרי קבלה עתיקים. נערים זרקו עליו אבנים, הוא הסתכל עליהם ואמר בחיוך: "תודה רבה לכם".

כששאלוהו מדוע בחר בעבודה זו השיב: "מה שהאחים שלי מלכלכים בלילה - אני מנקה ביום".

בכל שבוע ביקר אצל המקובל רבי מרדכי שרעבי והשתייך לחבורת צדיקים נסתרים - "הסנדלר" רבי משה יעקב רביקוב, "הרצף", "הצייר" רבי לאון פטילון.

פעם שהה עם בעל חנות תכשיטים בקבר שמואל הנביא. לפתע פתח בקולי קולות: "ואת האנשים אשר פתח הבית הכו בסנוורים מקטן ועד גדול וילאו למצוא הפתח", חזר עליו פעמים רבות והוסיף תפילה. למחרת נפרצה החנות, אך הגנבים ברחו בבהלה מבלי ליטול דבר. לימים אמר רבי מאיר אביחצירא לבעל החנות: "אלמלא הכוונות שעשה ר' יוסף אתמול היית יוצא נקי מכל נכסיך".

הכור הגרעיני בעיראק

בסיוון תשמ"א ביקש ר' יוסף מהחזן לעשות "מי שברך" לראש הממשלה ולטייסי חיל האוויר. הקהל תמה. ימים ספורים לאחר מכן בוצע מבצע הפצצת הכור הגרעיני בעיראק ביום ז' בסיוון תשמ"א. אז הבינו כולם.

לבנון - הסיפורים שלא פורסמו

כשנסע למדינת לבנון לפקוד קברי צדיקים לאחר מלחמת לבנון הראשונה, פקד את בית הכנסת בכפר בַּחַמְדוּן. באמצע התפילה ר' יוסף עיין בגניזה העתיקה בפאתי בית הכנסת, ולפתע קרא בהתלהבות: "זהו זה! זו התפילה של אליהו הנביא שהייתה חסרה לי מאיזה ספר עתיק". הוא היה שרוי בשמחה רבה ואמר: "אפשר כבר ללכת".

קבר אהליאב בן אחיסמך

האומן שבנה את המשכן קבור בכפר סוגו'ד שבלבנון. רבי יוסף נסע להתפלל על קברו עם החבורה שלו. קודם כל ביקש ללכת למפקדה צבאית מסויימת בלבנון לחפש את המנהל. לאחר שמצאו ביקשו מהמנהל שיסביר איך להגיע לקבר הנ"ל. אז אמר להם שהגישה מאוד מסוכנת אבל התפלא שדווקא פנו אליו כי בתור ילד קטן היה הולך עם אבא שלו לקבר ואז הדריך אותם. לאחר עשר שעות של הגעה לא קלה הגיעו, הקיפו את המבנה אבל לא נכנסו בגלל שהמבנה שרץ מחבלים, התפללו, ויצאו לפני השקיעה לפי הוראת רבי יוסף וולטוך זיע"א.

ר' יוסף גילה סגולה: מי שמביא חולה וישהה עמו בקבר לילה שלם - יתרפא (וראה מקבילות בסרח בת אשר באיראן, אביר יעקב במצרים ומערת אליהו בחיפה. י"ש).

ארבע עשרה שנה לערך לאחר מכן באותו אזור בדיוק התרחש מבצע "נוף פראי" - שם שנבחר בגלל הנוף המדהים הנשקף מקברו של אהליאב. הם שמעו בקשר על מחבלים באזור שמפקדם היה בכיר מאוד. באותה העת גם באופן חריג הצבא הלבנוני "הניטרלי" הצטרף לחיזבאללה ותקף את מסוקי צה"ל שחגו באזור. הסתבר שחוסל הבן של חסן נסראללה. ובזכות כך שוחררה גופתו של לוחם השייטת 13 הי"ד איתמר אליה שנספה באסון השייטת ויהי לפלא.

כשנפטר בבא מאיר זיע"א בי"ז ניסן תשמ"ג אמר ר' יוסף שאינו יכול בלעדיו. כעבור כחודשיים, בל"ה לעומר תשמ"ג נסע לגליל, הגיע למערת האידרא, התעלף ונפטר בבית החולים בצפת. למחרת נקבר בהר הזיתים.

יהי זכרו ברוך ושימליץ טוב בעדנו מתחת כסא הכבוד.