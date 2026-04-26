הגראי"ל שטיינמן - הגר"ח קנייבסקי - האדמו"ר מצאנז ( צילום: יעקב כהן - ארכיון צאנז - דוד זר )

עולם התורה נערך בהתרגשות לקראת השבת הקרובה - פרשת אמור, בה יתחילו רבבות לומדי 'הדף היומי' ברחבי תבל את מסכת חולין. המסכת, הידועה במורכבותה ועוסקת בדיני שחיטה וטריפות, לוותה לאורך הדורות במסורת ייחודית של תענית ביום תחילת לימודה.

לקראת התחלת הלימוד נכנסו ראשי מפעל התורה של חסידי צאנז, 'תורתם משתמרת', אל הקודש פנימה למעונו של האדמו"ר מצאנז, בשאלה האם על אלפי הלומדים והנבחנים לנהוג על פי המנהג העתיק ולהתענות ביום זה, כפי שהיה נהוג בתפוצות ישראל שבעת התחלת לימוד מסכת זו העוסקת בדיני השחיטה, מתענים תענית יום אחד. האדמו"ר מצאנז השיב: "היות ובציבור עסקינן, כאשר רבבות אלפי ישראל מתחילים יחדיו בלימוד המסכת - אין מן הצורך להתענות", והוסיף את ברכת קדשו ללומדים והנבחנים: "התורה הקדושה היא הברכה הגדולה ביותר ויהי רצון שכל הברכות הכתובות בתורה יחולו על הלומדים והנבחנים".

האדמו"ר מצאנז בסיום מסכת חולין ( צילום: ארכיון בית צאנז )

מנהג זה של תענית בתחילת מסכת חולין יסודו בהנהגת בעל ה'חתם סופר' זצ"ל, שהנהיג בישיבתו לצום יום שלם בעת תחילת לימוד ענייני שחיטה.

בהקשר זה, מעניין לציין את הוראתו של ראש הישיבה מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל, שסיפר בעבר: "כאשר התחילו ללמוד בכולל פוניבז' מסכת חולין, אמרתי שמן הראוי שהיכולים לצום יתענו עד חצות. אמנם ה'חתם סופר' צם יום שלם, אך לאברכים זה עלול לגרום לביטול תורה, ולכן שיצומו רק עד חצות".

הגראי"ל אף ציין כי מי שקשה לו הצום, יכול להמיר זאת בנתינת מעות לצדקה, באומרו: "בוודאי שגם זו הנהגה טובה".

הגראי"ל שטיינמן זצ"ל ( צילום: יעקב כהן - פלאש 90 )

גם מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי זצ"ל התייחס למנהג בעבר, וציין כי "הנהגה טובה היא שהמגיד שיעור ייתן מספר פרוטות לצדקה עבור לומדי השיעור", עם תחילת המסכת.

הגר"ח קנייבסקי זצ"ל ( צילום: דוד זר )

כעת, עם פתיחת המסכת החדשה במסגרת לימוד 'הדף היומי', נראה כי הציבור יתמקד בעמל התורה מתוך הרחבת הדעת, כשהם מלווים בברכותיהם של גדולי הדור ובהנהגות המוסכמות של צדקה וחסד כחלופה לתענית.