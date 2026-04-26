בית המשפט העליון קובע היום (ראשון) לוחות זמנים דחוקים לשינוי "מדיניות ההטבות" עבור מי שמעמדו מול רשויות הצבא אינו מוסדר. בפסק דין דרמטי, קבעו השופטים כי קבוצת ההטבות המדוברת צפויה להיות "בעלת אפקטיביות גבוהה" לצורך אכיפת הסדרת המעמד, והורו למשרדי הממשלה לפעול באופן אופרטיבי כדי להבטיח את קיום פסק הדין.

במרכז הפסיקה עומד סבסוד שכר הלימוד במעונות יום ובמשפחתונים, נושא המהווה עורק חיים כלכלי עבור אלפי משפחות. הגורם הרלוונטי במשרד העבודה הונחה לשקול ולקבל החלטה בתוך 21 יום בלבד לגבי אופן תיקון מבחן התמיכה, "כך שהסדרת מעמד ההורה שנקרא לשירות מול רשויות הצבא תשמש כתנאי-סף לגבי כלל התבחינים המפורטים במבחן התמיכה".

משמעות הדבר היא הפיכת השירות הצבאי או הסדרתו לתנאי מקדים ובסיסי לקבלת הסבסוד, עוד לפני בחינת רמת ההכנסה או כושר ההשתכרות של המשפחה.

החלטה זו אינה עוצרת במעונות היום, אלא חודרת גם לתחום הדיור והנחות המקרקעין. מועצת מקרקעי ישראל נדרשת להתכנס בתוך 21 יום כדי להחליט על אופן "התניית מתן ההטבה בהסדרת מעמד מול רשויות הצבא" בכל הנוגע להנחות ברכישת דירה במסגרת פרויקטי "מחיר מטרה". מדובר במהלך שעלול להשפיע באופן ישיר על היכולת של זוגות צעירים לרכוש קורת גג במחיר מופחת, וזאת במידה ולא יסדירו את מעמדם כנדרש.

גם בשירותים יומיומיים כמו תחבורה ציבורית וארנונה, הונחו השרים הרלוונטיים לפעול בלוחות זמנים של עד 35 יום. שר האוצר ושרת התחבורה נדרשו לבחון את תיקון צווי הפיקוח על המחירים, "כך שנוסע לא יהיה זכאי להנחות מכוחם, אם הוא חייב להתייצב לשירות ביטחון ולא הסדיר את מעמדו מול רשויות הצבא".

במקביל, שר הפנים הונחה לבחון את תיקון תקנות הארנונה, כך שייקבע כי "הנחה בארנונה מכוח התקנות והתבחינים שנקבעו לשם כך תינתן לגבי מי שנקרא לשירות, בהסדרת מעמד מול רשויות הצבא".

יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני הגיב: "מדינת ישראל הולכת ומאבדת, צעד אחר צעד, את זהותה כמדינה יהודית ודמוקרטית. מהחלטה להחלטה, מדיון לדיון ומפסק דין לפסק דין - בג"ץ פועל בעקביות ובשיטתיות כדי לפגוע בלומדי התורה ולצמצם את מקומם במדינה. לא ניתן לכך יד. לומדי התורה הם יסוד קיומנו כעם, ואנחנו נמשיך ללמוד תורה ולשאת על כתפינו את ההגנה הרוחנית על עם ישראל - בכל מצב ובכל תנאי."

יו"ר יהדות התורה, חה"כ הרב יצחק גולדקנופף: "החלטת בג"ץ להטיל סנקציות כבדות ומפלות נגד לומדי התורה היא החלטה שדגל שחור מתנוסס מעליה. זו חציית קו אדום חמורה ופגיעה ישירה בלב הזהות היהודית של מדינת ישראל. לא ייתכן שמי שמקדישים את חייהם ללימוד התורה יוגדרו כעבריינים ויוטלו עליהם עונשים.

"נאמר זאת בצורה הברורה ביותר: שום סנקציה לא תעצור את קול התורה. תלמידי הישיבות והאברכים ימשיכו להגות בתורה במסירות, בהתמדה ובגאון, כפי שעשו לאורך הדורות גם תחת איומים וסכנות.

"אני קורא מכאן לראש הממשלה ולראשי המפלגות שחתמו על ההסכם הקואליציוני, ובו התחייבו להסדיר את מעמדם של לומדי התורה, להוכיח מנהיגות ואחריות ולעמוד בהתחייבותם. לא ייתכן שתינתן יד לפגיעה בלומדי התורה במשמרת שלכם, ועליכם להסדיר את מעמדם לאלתר. אנחנו מצפים מראש הממשלה לפעול באופן מיידי כדי לבלום את ההידרדרות ולהעביר לאלתר חוק כפי שהתחייב".