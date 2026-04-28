מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי, השלים את היערכותו המקיפה למתן מענה רפואי לרבבות החוגגים את הילולת התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי בל"ג בעומר, בכל רחבי הארץ. כמו כן, בימים אלו משלים מד"א את היערכותו בהר מירון, כדי לאבטח את העולים למירון על פי הנחיות פיקוד העורף והוראות כוחות הביטחון - בהתאם למצב ולאישורים שיתקבלו.

במסגרת ההיערכות המקיפה, יעמדו כוחות מד"א יחד עם מתנדבי ארגוני ההצלה הפועלים תחת מד"א בכל רחבי הארץ בכוננות גבוהה במיוחד - על מנת להעניק מענה רפואי מיידי לכל צורך שעלול להתעורר בשטח.

כבר לקראת ערב ההילולה, ביום שני, י"ז באייר, יתוגברו תחנות מד"א ברחבי הארץ במאות חובשים, פראמדיקים, אמבולנסים, ניידות טיפול נמרץ ואופנועי חירום, בדגש על הריכוזים החרדיים המרכזיים בהם נערכים מוקדי הדלקה ברוב עם. יחד עם צוותי מד"א יתוגברו גם צוותי מתנדבי ארגוני ההצלה הפועלים תחתיו, ובהם: ארגון הצלה, צוות הצלה, מד"א-הצלה אלעד, מד"א-הצלה בגליל, החובש הר-נוף, הצלה בית שמש, מד"א-הצלה גלבוע, מד"א-הצלה דרום, מד"א-הצלה חולון בת-ים, הצלה טבריה ועוקף כינרת, הצלה יבניאל, מד"א-הצלה כפר חב"ד והמושבים, מד"א-הצלה כרמל, הצלה מירון, מד"א-הצלה ערד, מד"א-הצלה פתח תקווה, הצלה רחובות, הצלה שרון, הצלה ראש העין ועוד רבים וטובים.

במד"א מדגישים כי הזהירות מאש ומהתקהלות מסוכנת היא קריטית למניעת אסון. יש להקפיד ולהישמע להנחיות גורמי הכבאות בנוגע למיקומי ההדלקות, כאשר חל איסור גמור להדליק אש בשטחי חורש, יער או בסמוך לאזורים מיוערים. יש לקיים את המדורות אך ורק במתחמים שאושרו על ידי הרשויות המקומיות ובהתאם להנחיות פיקוד העורף המשתנות.

במד"א מתריעים גם מפני איסוף קרשים עם מסמרים בולטים העלולים לגרום לפציעות. כמו כן, יש להימנע מכניסה לשדות עזובים מחשש לנחשים ומזיקים נוספים, ולא להיכנס לאתרי בנייה - מחשש לנפילות. בעת שינוע הקרשים, יש לשים לב שהם אינם חוסמים את שדה הראייה ולהקפיד על חצייה בטוחה במעברי חצייה מסומנים בלבד. במקרה של זיהוי חפץ חשוד או נפל של טיל - דבר המצוי מאוד בימים אלה, בעיקר בשטחים פתוחים - יש להרחיק את הילדים מהמקום ולדווח מיידית לכוחות הביטחון.

בכל הנוגע להקמת המדורה, חובה שילווה את התהליך אדם מבוגר. במד"א מדגישים כי יש למקם את האש בשטח נקי מקוצים ומעשבים ובמרחק בטוח ממבנים, קווי חשמל או מתקני דלק. מומלץ לגדר את המדורה באבנים כדי למנוע את התפשטות האש וליצור מחסום פיזי לילדים. אין לערום קרשים לגובה רב מדי מחשש לקריסתם בעת הבעירה.

במהלך מעמד ההדלקה, יש למנות מבוגר אחראי שישגיח על הילדים בכל רגע. חל איסור מוחלט להחזיק בקרבת האש חומרים דליקים כגון מכלי דלק או גז. כמובן, שהדלקת האש צריכה להיעשות על ידי מבוגר בלבד ואין להתיז נוזל דליק על אש בוערת. במקרה שבו אחזה אש בבגדים, יש לעצור, לשכב על הקרקע ולהתגלגל.

במד"א פונים לקשישים, ולחולים במחלות ריאה או לב, בקריאה לשהות בבתים עם חלונות מוגפים בשל זיהום האוויר הכבד והעשן הסמיך. בנוסף, מחשש להתלקחות, יש להימנע משתיית משקאות אלכוהוליים בסמוך לאש. בסיום ההדלקה, יש לוודא כיבוי מוחלט של הגחלים באמצעות מים או חול.

בכל מקרה חירום רפואי, יש לחייג מיידית למוקד 101 של מד"א ולהישמע להנחיות החובשים והפראמדיקים עד להגעת הצוותים למקום.

מנכ"ל מד"א, אלי בין ציין, כי "מדי שנה בל"ג בעומר מטפלים צוותי מגן דוד אדום וארגוני ההצלה הפועלים תחתיו בכל רחבי הארץ בפגיעות רבות, אותן ניתן למנוע ע"י נקיטת אמצעי זהירות ותשומת לב יתרה. חשוב מאוד, מניסיון העבר, להזהיר גדולים וקטנים, שלא לטפס למקומות גבוהים מחשש סכנת חיים. אנא הקפידו לשמור על הנחיות הזהירות בקרבת מדורות, כאשר האחריות מוטלת על המבוגרים ליישם זאת בקרב הילדים".