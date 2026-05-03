כ'ק האדמו'ר מרחמסטריווקא שליט'א בהגבהת ספר התורה ( צילום: באדיבות המצלם )

איש יהודי היה בירושלים ושמו רבי אברהם גרינוולד ז"ל. ירא ושלם היה האיש, נמנה עם טובי חסידי חצר הקודש רחמיסטריווקא. לאחר שנים רבות שבהן עבד את קונו באמונת אומן וללא רבב, למרבה הצער והיגון, נתבקש לישיבה של מעלה, כשהוא לא מותיר אחריו ילדים שיאמרו אחריו קדיש. כשלושים שנים חלפו מאז שנפטר. במרוצת השנה שחלפה, נפטרה גם רעייתו האלמנה. והיו הבריות משוחחות אודות זוג נפלא זה ושחים בצער על כי אבד מנוס מהם ואין לנפשם מכיר.

חלום גדול קינן בנשמתו ובתודעתו של אחיינו של החסיד הלז, ושמו ר' אברהם גרינוולד, ייבדל לחיים טובים וארוכים. אכן נקרא הוא על שמו של דודו. חלום שאיפתו של האחיין הנוצר שם דודו היה אחד: לזכות להכניס ספר תורה שיוקדש כולו לזכרו ולעילוי נשמתו. בעקבות פטירת אלמנתו, העזר כנגדו, של אותו חסיד, שבה והתעצמה שאיפת האחיין החסיד. הוא לא אמר די אך ורק בתקווה כמוסה בליבו אלא אומר ועושה, החל להתרוצץ בין בתי החסידים בנסותו לקושש פרוטה אחר פרוטה, מחצית ועוד מחצית השקל, על מנת להביא לידי מימוש את שאיפתו הטהורה. עימותים במירון: מאות נכנסו לציון; מג"ב החל לפנות בכוח | תיעודים שאול כהנא | 17:39 לא אחת ולא שתיים נתקל האחיין המשותקק במבטים תוהים מצד חבריו ומכיריו. איככה תוכל להשיג את סכום העתק הכרוך בכתיבת ספר תורה מהודר והכנסתו פאר לבית המדרש? שאלוהו בכנות. והיה גם מי שהציע בנימה פרקטית: שמא תסור לחנות הספרים הקרובה, תרכוש חמישה כרכים יפים של חמישה חומשי תורה, תכתוב בראש כל אחד מהם שהם נתרמו לעילוי נשמת דודך ז"ל ובכך תרגיע את נפשך הסוערת שאינה יודעת מנוח? ר' אברהם דנן לא אבה לשמוע וגם לא שת ליבו ללועגים.

ויהי היום, אתא ובא חג הפסח ותכף בעקבותיו עלתה כפורחת המודעה שכמו רדפה אותו מתוך דפי העיתון היומי לאמור: "הגרלת יד לאחים על ספר התורה יצאה לדרך". ליבו הלם כתוף כשאצבעותיו חייו מאליהן את מספר הטלפון של מוקד ההגרלה. האומנם? שאל והקשה ועל אתר קיבל את כל התשובה החיובית ועמה כל הפרטים ופרטי הפרטים. רגליו נעשו קלות כאיילות. באחת פשט על כל בתי בני המשפחה, הקרובים והרחוקים. את כל אחד ואחד מהם החתים על טופס להגרלה, כשמבחינתם שם הזוכה, אחד הוא: אברהם גרינוולד, האחיין המסור החפץ בכל מאודו לתת יד ושם לדודו הדגול.

"כשהתקרב מועד ההגרלה", מספרים לנו במוקד יד לאחים, "הרב גרינוולד האמין באמונה שלמה ועזה כי הוא יהיה הזוכה. הוא אכן צירף עשרות רבות של נרשמים, רובם בני משפחה וגם מעט ידידים, שהסכימו רק לשלם, ברושמם את שמו כשם הזוכה, אבל מבחינה סטטיסטית לא בהכרח שהדבר הגביר את סיכוייו. ככלות הכול, אלפים רבים נרשמים מדי שנה בשנה להגרלת יד לאחים ששמה הולך לפניה, מדי שנה בפתח עונת האביב.

"מרוב שהיה משוכנע כי הוא יהיה הזוכה ולא אחר, הזדרז להתקשר ביום ההגרלה אל המוקד של יד לאחים וביקש למסור שלמשך כמה שעות ביום ההגרלה ייעדר מהבית כי שם פניו לכותל המערבי לומר בו את כל התהילים. ולכן ביקש שלא להסיק שום דבר אם לא יהיה מענה וכי ניתן יהיה להשאיר את ההודעה על הזכייה והוא יחזור אל המוקד בשובו הביתה".

באותו היום נערכה ההגרלה במטה המשרדים הראשיים של יד לאחיים, ובליוויו ההדוק ותחת פיקוחו של רו"ח מוסמך, שעקב אחר כל התהליך. לנגד עיניהם המשתאות של כל אנשי המוקד, השם שעלה בגורל היה שמו של הרב אברהם גרינוולד. כתקוותו הטהורה והאיתנה הוא היה הזוכה המאושר.

זמן מה לאחר מכן נכנס ר' אברהם הי"ו להיכלו של מורו ורבו, כ"ק מרן אדמו"ר מרחמיסטריווקא שליט"א, סיפר על הזכייה המרגשת ושח לפי תומו כי בדעתו להכניס את ספר התורה ל'שטיבל' של חצר הקודש בבית שמש, בה הוא עצמו מתגורר. כשמוע האדמו"ר את כל פרשת הדברים, את המחשבה הטובה שהצטרפה למעשה ואת דבר הזכייה השמימית, נענה האדמו"ר שליט"א ואמר: "כזה ספר תורה קדוש, עם כאלו כוונות טובות וטהורות של יהודים, לא ייכנס ל'שטיבל' בעיר אחרת. הכנסת ספר התורה תהיה כאן בבית מדרשנו הגדול וכולנו נגיל ונשיש בזאת התורה, לזכר ולעילוי נשמת דודך המפואר ז"ל".

השמחה הייתה גדולה והרקיעה שחקים. מי שלא שש ורקד בשמחת הכנסת ספר התורה ששולבה בהקפות שניות השתא בהיכל בית המדרש רחמיסטריווקא ברחוב עזרת תורה בירושלים, לא ראה שמחה טהורה מימיו.