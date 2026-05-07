עם שוך הדי יום ההילולא, בארגון 'אור הרשב"י' מסכמים בסיפוק עצום ובתחושת שליחות עמוקה מבצע לוגיסטי אדיר, שגם בשנה מורכבת זו הוכיח כי לאהבת ישראל אין מגבלות. למרות הקשיים הרבים והמגבלות המשמעותיות שהוטלו על הגישה להר, בארגון הצליחו להעמיד מענה חסר תקדים שעמד מעל לכל הציפיות.

בלב הפעילות עמד המטבח המרכזי של 'אור הרשב"י', שהפך השנה לכתובת היחידה על ההר עבור רבבות העולים עם למעלה מ-85,000 מנות חמות ומשביעות שהוגשו במהלך ימי ההילולא, לצד חלוקת 'חי רוטל' מסורתית שלא פסקה לרגע.

השנה נרשמו מחזות מרגשים במיוחד, כאשר המונים עשו את דרכם רגלית במשך שעות ארוכות, בגשם שוטף ובמסירות נפש, רטובים עד לשד עצמותיהם ובמתחמי 'אור הרשב"י' מצאו מקום להתייבש, לנוח, להתאושש ולאכול בנחת וביישוב הדעת, באווירה מחזקת ומשיבת נפש.

"השנה האתגר היה כפול ומכופל", מספרים בארגון. "הלוגיסטיקה תחת המגבלות דרשה מאיתנו יצירתיות ומסירות נפש, אבל המטרה הייתה ברורה: שום יהודי שעולה להר לא יישאר רעב. היינו למעשה הגורם היחיד בשטח שנתן מענה הוליסטי לרבבות, וזה מרגש לראות איך הכל התנהל בסדר מופתי למרות הכל".

לאור העובדה שרבים מציבור העולים לא הצליחו להגיע ביום ההילולא עצמו בשל המגבלות, ובשל זרם העולים האדיר ששוטף את ההר כעת עם הסרת חלק מהחסמים, בארגון 'אור הרשב"י' יוצאים בבשורה חשובה: מערך הכנסת האורחים ימשיך לפעול במתכונת מלאה עד שבת קודש.

"אנחנו מבינים שהשנה ההילולא לא נגמרת ביום אחד", מסבירים בארגון. "רבים מגיעים כעת לשאת תפילה ולהודות, ואנחנו כאן בשבילם. כל מערך האוכל, השתייה והכנסת האורחים ימשיך לפעול כרגיל עד השבת, כדי להעניק לכל אחד ואחד את התחושה שהוא רצוי ובבית".