בתום ימי השבעה ולאחר עשרה ימי חיפוש אינטנסיביים ומורטי עצבים אחר הבחור אברהם ישעיהו שפיגל ז"ל אשר טבע למוות במצולות ים בחוף צאנז בנתניה ואותר בסייעתא דשמיא מול חופי הרצליה, התכנסו מתנדבי זק"א על יחידותיהם השונות לערב הודיה להשי"ת והוקרה לאנשי החסד.

המתנדבים, שעמלו באינטנסיביות מעוררת השראה סביב השעון בחיפוש אחר הנעדר ולאחר מכן בטיפול המורכב בכבוד המת, הסבו לסעודת מצווה במלון 'מדיטרה' בנתניה במעמד מרגש שבו הובעה הערכה עצומה לפועלם.

אל הערב המיוחד הזה התכנסו ובאו הג"ר שלמה שפיגלורעייתו יחד עם בני משפחה נוספים, כשלצדם ראש העיר מר אבי סלמה, מפקד תחנת נתניה נצ"מ קובי אבוטבול שניהל את החיפושים ביד רמה, מפקד השיטור הימי רפ"ק מאיר רויטמן וקמב"צ נתניה פקד חוני עמר. לצדם, נכחו סגן ראש העיר הרב אורן גבאי, סגן ומ"מ ראש העיר שלו אלגלי, סגנית ראש העיר עו"ד שירי חגואל סידון וחברי מועצת העיר הרב רפאל נימני והרב יעקב תורג'מן.

בראש שולחן הכבוד הסב רב הארגון וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, הגאון רבי יעקב רוז'ה, ולצידו רבני נתניה שבאו להוקיר ולכבד את המתנדבים: הרה"צ יוסף משה דב הלברשטאם - בן האדמו"ר מצאנז, הרב פנחס שקד - רב שכונת האירוסים, הרב מנחם וולפא - רב קהילות חב"ד, הרב רפאל רובין - ראש מוסדות "יראנו ניסים" והרב משה תורג'מן - ראש מוסדות "זרחה השמש ליעקב".

את המעמד פתח מנכ"ל זק"א הרב צבי חסיד, שהודה בדבריו למתנדבים על שיתוף הפעולה בין היחידות שהפך לחיוני ביותר בניהול המשימה והודה לכלל השותפים למבצע החיפושים המקיף שהתמשך על פני מספר יממות, כשהמתנדבים כמעט אינם נותנים שינה לעיניהם. "הדבקות של מתנדבי זק"א במטרה, באה שוב לידי ביטוי במהלך החיפושים הללו".

מפקד תחנת משטרת נתניה, נצ"מ קובי אבוטבול ציין בדבריו את המחזה המרשים של מתנדבי זק"א הפועלים בכל הגזרות - באוויר, בים וביבשה, והדגיש כי נחשף לפנים היפות של עם ישראל מתוך שליחות ואמונה גדולה.

רב הארגון הגר"י רוז'ה הוסיף כי "יושבים כאן אנשי חיל העושים חסד בשליחות הציבור", וקבע כי כל עשרת ימי החיפושים הם מצווה גדולה על עצם הנכונות לעשות הכל להבאת יהודי לקבר ישראל.

הרה"צ רבי יוסף משה דב הלברשטאםשכיבד את המעמד, דיבר נרגשות על כך שהמתנדבים מהווים עוגן ואור בעת מצוקה, וציין כי "חובה להוקיר גם את בני המשפחה של המתנדבים, המקריבים עבור העשייה הקשה". לאחר מכן הוסיפו רבני העיר דברי שבח לארגון זק"א ולמתנדבים העושים מעשי חסד שאין מי שיחליף אותם, בשעות הקשות ביותר של עם ישראל.

אבי המנוח, הג"ר שלמה שפיגל, ריגש את הנוכחים עד דמעות בדבריו כשסיפר על הימים הנוראים של חוסר האונים. הוא ציין כי בעוד שגם גוי מבין חסד מסוג של "שמור לי ואשמור לך", הרי שיהודי עושה מעל ומעבר למתבקש, וזהו בדיוק התיאור של האנשים שהקדישו מזמנם ולילותיהם למען בנו. הוא הודה מעומק הלב על הרוח החזקה שהרגיעה את המשפחה וביקש להודות אישית למפקד יחידת הצוללים רואי ליברמן, מפקד יחידת הג'יפים גולן חבני וראש צוות המכון יעקב שטיינמץ.

ראש העיר נתניה, אבי סלמה ציין כי "מדובר באחריות כבדה", והביע התפעלות מ"רוח התנדבות שלא פגה גם כשהאירוע התמשך".

רגע שיא מרגש נרשם בעת הסרת הלוט על ידי הורי הבחור ז"ל מארון קודש של גמ"ח "אחים לצרה" להשאלת ציוד לאבלים, עליו הונצחו בפרוכת מהודרת שמותיהם של בניהם, הבחורים החשובים יששכר דב ואברהם ישעיהו שפיגל ז"ל. במשך דקות ארוכות של דומיה עמדו ההורים יחד עם ראש העיר והזילו דמעות על החיים שנגדעו באיבם.

בסיום הערב חולקו תעודות הוקרה לעשרים וחמישה מתנדבים מצטיינים מיחידות הצוללים, הג'יפים ומתנדבי חסד של אמת, וכלל המשתתפים קיבלו שי הוקרה צנוע.