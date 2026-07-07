קנה חפצים חדשים - מתי מברך "הטוב והמטיב"? • צפו

דקה מבית ההוראהקנה חפצים חדשים - מתי מברך "הטוב והמטיב"? • צפוהגאון רבי נחום נוסבכר, מראשי ישיבת "שער התלמוד", בפינת הלכה חדשה ב'כיכר השבת' - "דקה מבית ההוראה", על-פי פסקיו של הגאון רבי עמרם פריד | ובפינה היומית: קנה בגדים, כלים או דירה - מתי מברך "הטוב והמטיב"? • צפו (יהדות)הנהרב נחום נוסבכרכיכר השבת | 13:00קנה חפצים חדשים - מתי מברך "הטוב והמטיב"? • צפוקנה חפצים חדשים - מתי מברך "הטוב והמטיב"? • צפו10100:00/2:26שבמעמד הרב הראשי ושר התרבות חגגו ב'שלובות' מעמד סיום שנה עוצמתי ומרגשכיכר השבת|מקודםדרמה בצומת בני ברק: נוסעת הוטחה לעבר השמשה לאחר בלימת פתעקובי ישראל|13:17• לפינות הקודמת של "דקה מבית ההוראה" - לחצו כאןעוד באותו נושאהאם מותר לקנות רכב בימי בין המצרים? • צפוהרב נחום נוסבכר|06.07.26קניותשהחיינוהרב עמרם פרידהטוב והמטיבהרב נחום נוסבכרהלכה בדקהדקה מבית ההוראההאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגלעקבו אחרינו ב -Google Newsתוכן שאסור לפספס:חבריו של האוליגרך המיליארדר הכניסו ספר תורה לזכות "יציאתו מהמיצר"חזקי שטרן|06.07.26המרגל החרדי לטובת איראן מבני ברק חשף במכתב מהכלא התעללויות קשותקובי אטינגר|06.07.26מ"חזון עובדיה" ועד "שבט הלוי": שמות רחובות חדשים בבני ברק, מי לא הונצח? כיכר השבת|06.07.26 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:מי כובד בסידור קידושין ומי בברכה אחריתא? המונים בשמחת בית אבוחציראחיים רוזנבוים|06.07.26דרך מהדרין ועומסי ענק | רבבות שפכו שיח בציון הצדיק הפלאי מעג'ורחיים רוזנבוים|06.07.26נחמן ברוך שהשתתף בהילולת הצדיק רבי יצחק גברא בעג'ור ונעלם - אותרדוד הכהן|06.07.26
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