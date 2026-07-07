דקה מבית ההוראה קנה חפצים חדשים - מתי מברך "הטוב והמטיב"? • צפו הגאון רבי נחום נוסבכר, מראשי ישיבת "שער התלמוד", בפינת הלכה חדשה ב'כיכר השבת' - "דקה מבית ההוראה", על-פי פסקיו של הגאון רבי עמרם פריד | ובפינה היומית: קנה בגדים, כלים או דירה - מתי מברך "הטוב והמטיב"? • צפו (יהדות)