קרסנויארסק, סיביר. שמונים וארבע שנים לאחר שיצא אל החזית העקובה מדם של מלחמת העולם השנייה ולא שב, הובא השבוע למנוחת עולמים הלוחם היהודי סמואיל איליץ' שליט הי"ד, בטקס צבאי ויהודי מרגש שנערך בעיר קרסנויארסק.

סגירת המעגל המצמררת הזו הביאה לסיומה של מסכת ארוכה בת יותר משמונה עשורים שבהם נחשב לנעדר, כשהיא מותירה רושם עז על בני המשפחה ועל הקהילה היהודית המקומית.

סמואיל איליץ' שליט, בן העיר אצ'ינסק שבמחוז קרסנויארסק, שימש כמפקד מחלקה אמיץ בחטיבת הרגליים ה-144 בצבא רוסיה. בשנת ה'תש"א, עם פלישת הנאצים ימ"ש, גויס לשורות הצבא ויצא להגן על מולדתו. שנה לאחר מכן, בשנת ה'תש"ב, נותק עמו הקשר והוא הוכרז כנעדר.

במשך עשרות שנים, לא ידעו בני משפחתו מה עלה בגורלו והיכן נטמנו עצמותיו. החלל העצום והגעגוע אף הובילו את קרובי משפחתו בישראל למלא בעבורו בשנת ה'תשס"ז 'דף עד' במוסד 'יד ושם' בירושלים, בניסיון להנציח את זכרו של הגיבור שמקום קבורתו לא נודע. כעת, הגיעה נקודת המפנה הדרמטית.

במהלך עבודות חיפוש מורכבות שנערכו בחודש אלול ה'תשפ"ה, בזירת הקרבות העזים ליד הכפר 'נליוצ'י' במחוז נובוגרד, הצליחו שתי יחידות איתור מיוחדות בצבא רוסיה - יחידת החיפוש על שמו של איוון גוז'לנקו מנזארובו ויחידת "צ'לני" מנברז'ניה צ'לני - לחשוף את שרידיו של הלוחם. לצד השרידים נמצא הפריט ששינתה את התמונה כולה: מדליון צבאי אישי שהשתמר באורח פלא, ועליו חקוק שמו של הגיבור היהודי. הגילוי המרעיש אפשר את זיהויו הוודאי והשבתו הביתה, אל אדמת סיביר.

טקס הפרידה נפתח במעמד ממלכתי וצבאי מרשים ליד אנדרטת האש בעיר קרסנויארסק. משם המשיך מסע ההלוויה אל בית העלמין היהודי. רב העיר, השליח הרב בנימין וגנר, קרא במקום תפילת אשכבה ואמירת קדיש לעילוי נשמתו של הגיבור, בנוכחות בני משפחה נרגשים וחברי הקהילה היהודית.

"הייתה זו תחושה חזקה ומטלטלת מאין כמוה", שיתף רב העיר הרב בנימין וגנר, מיד לאחר הטקס. "הרגשנו כאילו ההיסטוריה עצמה עצרה מלכת לרגע אחד, רק כדי להחזיר לאדם את שמו, את כבודו האבוד ואת המקום הראוי לו לצד קרובי משפחתו. אחרי 84 שנים של ערפל וכאב, המלחמה של סמואיל סוף סוף הסתיימה, והוא זכה להגיע אל המנוחה הנכונה על פי מסורת ישראל. גבורתו תישאר חקוקה בליבנו לעד".

אירוע היסטורי זה מתקשר באופן עמוק לפעילות הזיכרון הענפה שמובילה הקהילה היהודית בקרסנויארסק. רק בשנה שעברה, במסגרת שבת אחדות היסטורית של רבני ערי רוסיה שנערכה בעיר בראשות רבה הראשי של רוסיה הגאון רבי בערל לאזאר, נחנכה בחצר בית הכנסת המרכזי אנדרטת זיכרון ייחודית. האנדרטה הוקמה לזכרם של מאות יהודים, תושבי קרסנויארסק והסביבה, שגויסו להילחם במרצחים הנאצים ומקום קבורתם לא נודע. כעת, שנה בלבד לאחר חנוכת האנדרטה, זכתה הקהילה ללוות באופן פיזי את אחד מאותם גיבורים אל קבורת ישראל.

הבאת הלוחם לקבורה יהודית, מהווה עדות נוספת לתחייתה המפוארת של היהדות בקרסנויארסק, תחת הנהגתו של הרב בנימין וגנר ומשפחתו, הפועלים במקום למעלה מ-25 שנה. רשת המוסדות המפוארת, בית הכנסת ההיסטורי ששוקם, והקהילה החמה והתוססת שהוקמו בעמל רב, הם אלו שאפשרו להעניק לגיבור המלחמה את הכבוד האחרון הראוי לו - בבית עלמין יהודי מטופח ושוקק חיים, המהווה גלעד חי לנצחיות עם ישראל גם בלב סיביר הקפואה.