הרב שלמה לביא נבחר לרב המועצה האזורית מגילות ים המלח

בתום הליך בחירות לרב המועצה האזורית מגילות ים המלח, ועדת הבחירות הודיעה הבוקר (שלישי) כי הרב שלמה לביא נבחר לתפקיד רב המועצה האזורית.

הרב שלמה לביא בוגר ישיבת 'קול תורה' בירושלים, למד בכולל הוראה לרבנות ודיינות וסיים את לימודי הדיינות. הוא הוסמך על ידי הרבנות הראשית לישראל לרבנות ומחזיק בכושר לרב עיר.

את דרכו בפסיקת ההלכה קנה אצל אביו הגר"ש לביא דיין בביה"ד הרבני בתל אביב יפו ואצל חמיו הגר"א אלחרר רב העיר מודיעין וחבר מועצת הרבנות לישראל. הרב לביא כיהן ברבנות המושב כפר רות, לצד פעילות בבתי הכנסת ובתי המדרש בעיר מודיעין.

עם בחירתו לתפקיד הודה הרב לביא לראש המועצה האזורית אריה כהן על האמון ולמשרד לשירותי דת ומנכ"ל המשרד יהודה אבידן. הרב לביא אמר: "אני נכנס לתפקידי מתוך תחושת שליחות עמוקה ויראת כבוד להיסטוריה ולרוח של אזור מגילות ים המלח. חזוני הוא להוות גשר של הידברות, להעמיק את החיבור למסורת ישראל מתוך דרכי נועם, ולהוביל יחד עם תושבי המועצה כולה עתיד של צמיחה רוחנית, ערבות הדדית ושותפות קהילתית".

מנכ"ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן, בירך על הבחירה והודה לראש המועצה אריה כהן ולעמיחי רובין יו"ר המועצה הדתית בקעת הירדן על שיתוף הפעולה בהצלחת תהליך הבחירה ומסר: "אני מברך את הרב שלמה לביא על היבחרו לרב המועצה האזורית. הרב לביא הוא דמות של תלמיד חכם המשלב תורה והנהגה, ואני סמוך ובטוח כי תחת הנהגתו הרוחנית יפרחו שירותי הדת במגילות ים המלח".