יום ההתנדבות העניק לדיירי הכפר חוויה מיוחדת של יציאה מהשגרה, שותפות ושמחה. הדיירים השתתפו בפעילויות לצד עובדי הבנק, נהנו מהיחס החם ומהאווירה המיוחדת, והתרגשו מהמפגש הישיר עם המתנדבים. גם עבור עובדי הבנק היה זה יום משמעותי, שבו נחשפו מקרוב לעשייה השיקומית והקהילתית הנעשית בכפר לאורך השנה, ולכוחות המיוחדים של הדיירים.

שיתוף הפעולה המרגש נולד בעקבות ביקור מיוחד שהתקיים קודם לכן בכפר פרח בראש העין ובמרכז פרח באלעד, במהלכו אירח מנכ״ל ומייסד רשת פרח ישראל, הרב משה שטיין, את מנכ״ל קבוצת הבינלאומי מר אלי כהן, סמנכ״לית הבנק גב׳ ורד גולן, ראש מערך פאג״י מר מוטי פוגלמן ובכירי הנהלת הבנק.

במהלך הביקור עמדו האורחים מקרוב על הפעילות הרחבה של פרח ישראל למען דיירי הכפר והמסגרות השונות, והביעו רצון להשתלב ולסייע בעשייה החשובה.

בהנהלת פרח ישראל הודו לעובדי הבנק הבינלאומי על יום מלא נתינה, חום ואנושיות, וציינו כי מפגשים מסוג זה מעניקים לדיירים תחושת שייכות, שמחה וכוח, ומבטאים את החיבור החשוב בין הקהילה הרחבה לבין עולם השיקום והטיפול.

הכפר הקהילתי של פרח ישראל בראש העין מעניק לאורך השנה בית חם, מקצועי ומכבד לדיירים המתמודדים עם אתגרים שונים, במסגרת מעטפת רחבה של ליווי, טיפול, תעסוקה, פעילויות פנאי וחיי קהילה. בכפר מושם דגש על קידום אישי, חיזוק תחושת המסוגלות והשייכות, ומתן הזדמנות לכל דייר לחיות חיים מלאים, משמעותיים ומכובדים ככל האפשר, מתוך ראיית האדם, צרכיו וכוחותיו.