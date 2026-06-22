דקת חיזוק ביום הבוטח בהשם - לא דואג, לא מרמה ולא מתחרט | צפו ברבי אלימלך בידרמן יהודי שחי ומאמין בקב"ה לא עושה רמאות ולא גונב כי הוא יודע שהקב"ה מפרנס ומכלכל, והוא גם לא מתחרט על הטעויות שעשה | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים)