דקת חיזוק ביוםהבוטח בהשם - לא דואג, לא מרמה ולא מתחרט | צפו ברבי אלימלך בידרמןיהודי שחי ומאמין בקב"ה לא עושה רמאות ולא גונב כי הוא יודע שהקב"ה מפרנס ומכלכל, והוא גם לא מתחרט על הטעויות שעשה | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים)כהכיכר השבת | 12:00הבוטח בהשם - לא דואג, לא מרמה ולא מתחרט | צפו ברבי אלימלך בידרמןהבוטח בהשם - לא דואג, לא מרמה ולא מתחרט | צפו ברבי אלימלך בידרמן10100:00/1:00עוד באותו נושאסגולה מיוחדת לבטל את כל הדינים והגזירות | צפו ברבי אלימלך בידרמןכיכר השבת|21.06.26רבי אלימלך בידרמןדקת חיזוק ביוםהאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגלעקבו אחרינו ב -Google Newsתוכן שאסור לפספס:הסערה סביב סגירת נקודת ״משנת יוסף": מתברר כי רב קהילה עומד מאחורי המהלךחזקי שטרן|21.06.26רשת הענק סגרה שתי תחנות; ואז הופיעו מודעות ה"צניעות"יאיר טוקר|21.06.26משגיח וילדיו הותקפו ברחוב, ישראלי הסתער והכניע את התוקף הערבינחמן שטרנהרץ|21.06.26 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:לא תאמינו כמה שילמו על החולצה הזו: הבגד שצבע ליפא נמכר במחיר מטורףאיציק אוחנה|21.06.26רוח הקודש דיברה מתוך גרונו; האזהרה המצמררת של הפוסק על נשיא ארה"בחיים רוזנבוים|18.06.26ריקול למכנסיים ופשיטת רגל מגזרית: הגיע הזמן לעבור להתקפהטובה אור|18.06.26
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