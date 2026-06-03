זינוק במספר המועסקים והישגים פנומנליים של נשים חרדיות 

הנתונים, מתוך מחקר מקיף שבוצע על ידי שורה של מומחים וחוקרים מאוניברסיטת תל אביב, בשיתוף עם מומחים הרווארד ועוד, מציגים תמונה מדהימה של צמיחה מואצת, לצד מצוינות הישגית יוצאת דופן בקרב נשים חרדיות הלומדות במסלולי הטכנולוגיה.

צמיחה אקספוננציאלית: לפני כעשור היוו החרדים כ-2% בלבד מכלל עובדי ההייטק בגילאים 25-35. בשנים האחרונות השיעור כבר שילש את עצמו והעפיל ל-6%.

נתוני שיא: המגמה המשיכה להתעצם באופן משמעותי, ובשנת 2024 הגיע מספר העובדים והעובדות החרדים בענף לשיא היסטורי של כ-13,000 מועסקים. כאשר החלק הארי של מספר זה הינו נשים חרדיות.

הישגים חסרי תקדים בלימודים: התלמידות החרדיות מנפצות את תקרת הזכוכית

לצד הזינוק במספרי המועסקים, הדו"ח חושף נתונים חריגים בכל קנה מידה בכל הנוגע להישגי התלמידות החרדיות מבתי הספר של "בית יעקב" במסלולי מה"ט (המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע) בהתבסס על נתונים של בנק ישראל שחקר את הנושא הזה לאחרונה:

בשנים שנבדקו על ידי בנק ישראל - 2016-2019 היו הישגיהן הלימודיים של התלמידות החרדיות להנדסאות תוכנה בסמינרים גבוהים בשיעור ניכר ביחס ליתר האוכלוסייה שלומדת לימודים אלו. ממוצע הציונים המשוקלל של המבחנים לשפת C, אלגברה ליניארית וזכאות לתעודה הינו 87.2% לאוכלוסיה החרדית ו 62.3 לאוכלוסיה הכללית.

נתונים אלו ועוד הוצגו באירוע מיוחד לרגל עשור לקמא-טק שנערך בבית נשיא המדינה, יחד עם בכירים רבים מחברות הייטק ומצמרת המשק.

מדברי משה פרידמן מנכ"ל קמא-טק: "הנתונים שהוצגו בפני נשיא המדינה ובכירי התעשייה מוכיחים כי השילוב של החברה החרדית בהייטק הינו מנוע צמיחה מבוסס מצוינות וכישרון. ההצטיינות יוצאת הדופן של התלמידות החרדיות במקצועות התוכנה המורכבים ביותר מראים שהפוטנציאל פשוט עצום, והתעשייה צמאה להון האנושי האיכותי הזה. ב"ה, התלמידות החרדיות מקדשות שם שמים בכשרונותיהם וחריצותן, וזה מביא ערך רב הן לציבור החרדי והן לכלכלת המדינה. אנחנו מודים לראשי הסמינרים על השותפות לכל אורך הדרך, בה אנחנו הולכים יחד על פי הכוונתם של גדולי ישראל, על מנת לדאוג לפרנסה מכובדת לתלמידות החרדיות תוך שמירה על תנאים הרוחניים למהדרין ועל מצויינות מקצועית. אנחנו מודים גם לחברות ההייטק השותפות למהלך זה כעשור, ולנשיא המדינה ורעייתו שאירחו את המפגש. אנו תפילה לבורא עולם שנזכה לעשות יותר ויותר בשנים הבאות"