שורת סיכומים דרמטיים לשיפור מצב הר הזיתים: ישיבת עבודה מקצועית שקיים יו"ר השדולה למען הר הזיתים בכנסת, ח"כ הרב ארז מלול יחד עם נציגי הוועד הבינלאומי להגנת הר הזיתים בהשתתפות יו"ר הוועד מנחם לובינסקי, וחברי הוועד פול רוזנשטוק, ג'ף דאובה, רוני כהן, אליהו כהן ומשה ברוס, הולידה שורת החלטות דרמטיות לשיפור השירותים השונים והשבת ביטחון המבקרים הרבים הפוקדים את המקום הקדוש.

במהלך הפגישה הציגו נציגי הוועד הבינלאומי להגנת הר הזיתים סקירה מפורטת על עבודת השטח המאומצת המתבצעת בכל עת. בפתח הדברים עמד יו"ר הוועד מנחם לובינסקי על התקדמותם המרשימה של שני פרויקטים אסטרטגיים שמקדם הוועד: בניית מרכז המבקרים המפואר שנמצאת בימים אלו בשלבים מתקדמים ומהירים של יציקת השלד והכנות לגג המבנה, כאשר על פי הערכות המקצועיות הפרויקט כולו צפוי להסתיים בתוך תקופה של 18 חודשים.

במקביל לכך, הוצג פרויקט המצלמות שהוועד קיים פעילות נרחבת על השלמתו בהשקעה של 6 מיליון שקלים ועתה נמצא בביצוע מלא. הפרויקט צפוי להגיע לסיומו המוצלח בסוף חודש החגים בשנה הבאה, תשפ"ז, ויעניק מעטפת ביטחונית למבקרים הרבים.

ח"כ הרב ארז מלול אמר כי הוא נרגש לסייע לחברי הוועד, מיד עם שובו לתפקידו בכנסת ולכהונתו כיו"ר השדולה, בפרט לאחר שאביו שנפטר לאחרונה, נקבר בהר הזיתים ממש מול מרכז המבקרים. "יש לי פינה חמה ואישית מאוד למקום". הרב מלול הוסיף בדבריו הערכה עמוקה לפעילות הממושכת של הוועד: "מדהים לראות את כל הפעולות שעשיתם, על מנת לשמור ולקדם את הר הזיתים. היום חלקת קבר עולה במקרה הטוב כמאה אלף שקלים, לאחר שנים שהמחירים היו נמוכים בשל החשש לעלות להר. זה קרה לא מעט בזכות הפעילות החשובה של הוועד הבינלאומי להגנת הר הזיתים. ללא העקשנות שלכם וההתמדה לא היינו זוכים לראות את הפירות הללו", ציין ח"כ הרב מלול.

בישיבה הממושכת סוכם כי יו"ר השדולה יפעל על פי תוכנית העבודה המפורטת שהציגו חברי הוועד במהלך הדיון, מול משרדי החינוך והתיירות שיקיימו במקום סיורים לימודיים, ויקימו מערך השתלמויות של מורי דרך לצד גיוס מדריכים לסיורים בהר, וכמו כן יפעל ח"כ הרב מלול בנושא זה מול כוחות הביטחון וצה"ל.

כמו כן, יו"ר השדולה הוסיף כי יפעיל את כל הערוצים הממשלתיים הרלוונטיים כדי להבטיח את הסדרת קווי התחבורה והנגשת האוטובוסים למרכז המבקרים ולכל רחבי ההר, כדי שהמתפללים יוכלו להגיע למקום בנגישות מלאה.

נושא הניקיון והכלבים המשוטטים שתפס מקום נכבד בדיון הוגדר על ידי הצדדים כדחוף ביותר. מלול הודיע כי יצטרף למאמצי הוועד מול מנכ"לי משרד ירושלים והחברה לפיתוח מזרח ירושלים (פמ"י) במטרה להביא פתרון שורשי לתופעה הפוגעת בכבוד המתים ובציבור המבקרים.

לקראת סיום המפגש הדגיש חבר הכנסת כי השדולה תפעל לחדש את סיורי חברי הכנסת בהר, כדי לחשוף את הנבחרים לפעילות הוועד ולחשיבות העצומה שיש למקום הזה עבור כל יהודי באשר הוא.

ראשי הוועד אברהם לובינסקי ואחיו, מנחם לובינסקי מסרו לאחר הפגישה כי "אנו רואים בח"כ מלול שותף אמיתי לדרך הארוכה שאנו עושים למען הר הזיתים. הנגשת התחבורה להר והטיפול במפגעים הסביבתיים הם לא רק צורך טכני אלא חובה מוסרית כלפי אלפי היהודים שרוצים להתפלל בנחת על קברי יקיריהם. אנו בטוחים כי יחד עם יו"ר השדולה נצליח להביא פתרונות יצירתיים מול משרדי הממשלה השונים".