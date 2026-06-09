מהפכת שילוב החרדים בצה"ל עולה שלב והפעם היישר אל המודיעין הישראלי. בישיבת ההסדר החרדית "דרך חיים" שבגן יבנה משיקים בימים אלה את תוכנית "רזא", מסלול עילית שנולד בשיתוף עם חיל המודיעין ואגף כוח האדם בצה״ל, במטרה לייצר את דור העתיד של חוקרי המודיעין.

במסגרת התכנית, קבוצה מתלמידי הישיבה ילמדו תואר ראשון משולב בכלכלה, Data Analyst, ערבית ומזרח תיכון ומשם ימשיכו ישירות לשירות משמעותי כחוקרים באגף המודיעין. את התכנית ינחו ד"ר מרדכי קידר ומזרחנים נוספים.

בשונה מתוכניות קיימות במגזר, "רזא" (סוד, בארמית) נתפרה במיוחד למידותיהם של תלמידי הישיבה האיכותיים, מתוך הכרה של צה"ל בפוטנציאל הייחודי שלהם. המסלול המרתק יימשך שלוש שנים וישלב בין שני עולמות כאשר שעות הבוקר יוקדשו ללימוד תורה ברמה גבוהה ובשעות אחר הצהריים והערב ילמדו התלמידים בלימודים אקדמיים אינטנסיביים לתואר ראשון הכולל לימודי השפה הערבית וחבילת כלים מקצועיים המותאמת בדיוק לצרכי קהילת המודיעין.

הבחירה בישיבת "דרך חיים" בגן יבנה כשותפה האסטרטגית של אמ"ן נולדה מתוך היכרות עמוקה והערכה רבה של צה"ל לשכבת הפיקוד יוצאת הדופן שהניבה הישיבה עם מאות חיילים חרדים ולמעלה מ-80 קצינים שהשתלבו בתפקידי מפתח באגף המודיעין ובמערכת הביטחון, והוכיחו כי ניתן לשלב בין מצויינות תורנית, שמירה על אורח חיים חרדי קפדני ובין מצוינות מבצעית ופיקודית בחזית הטכנולוגית והמחקרית.

"בחיל המודיעין יש כבר תוכניות שונות לחרדים, אבל כאן מדובר בקפיצת מדרגה", מסבירים גורמים המעורבים בתוכנית. "הקצינים שהגיעו מישיבת 'דרך חיים' לאורך השנים יצרו מוניטין יוצא דופן. הצבא מבין שהישיבה הזו מביאה את החבר'ה האיכותיים ביותר ולכן הוחלט לייצר יחד איתם תוכנית המיועדת לתפקידים משמעותיים באמ"ן.

מאחורי המספרים והתוכניות האקדמיות עומדים סיפורים אנושיים שממחישים את הפרופיל הייחודי של הבחורים הללו. ראש הישיבה ואבי ישיבות ההסדר החרדיות הרב כרמי גרוס שליט"א, מספר בגאווה על מקרה שריגש אותו במיוחד, "רק לאחרונה, אחד מתלמידי הישיבה שסיים בהצטיינות מסלול קצונה מאתגר ביחידת 8200 של חיל המודיעין בחר לחגוג את האירוע בצורה יוצאת דופן. על מגרש המסדרים, במהלך טקס הקצונה החגיגי שלו, הוא ערך סיום על ש"ס גמרא שלם שלמד במקביל לשירותו".

התוכנית החדשה מבקשת לענות על הצורך הגובר של צה"ל באנליסטים מיומנים ובעלי יכולות ניתוח עמוקות, לצד הבנה תרבותית ושפתית של המזרח התיכון. השילוב בין עומק המחשבה של בית המדרש לבין עולמות הביג-דאטה והשפה הערבית, צפוי להעניק לבוגרים יתרון יחסי משמעותי בניתוח מערכות מורכבות וקבלת החלטות תחת לחץ.

"אני לא אומר שכל תלמיד אצלנו מסיים ש"ס במהלך השירות, אבל הסיפור הזה מייצג באופן העמוק ביותר את התלמידים שלנו", מדגיש הרב גרוס. רמי ליבר מייסד ישיבות דרך חיים מוסיף: "התלמידים שלנו מצטיינים ברמות הגבוהות ביותר בתחומי המחקר והתכנות, ומגיעים לעמדות המשפיעות ביותר במערכת הביטחון, אך לרגע אינם שוכחים מניין באו. גם בתוך הלחץ הצבאי הם ממשיכים ללמוד תורה. כשתלמידנו מגיעים לרמות המשמעותיות ביותר בצבא ומביאים איתם את הערכים הנפלאים של בני תורה".

בנוסף מספר הרב גרוס כי מצויינותם של בני הישיבה היא מכלול שלם וטבע שני אליו מכוון החינוך בישיבה דבר שמתבטא בלמעלה מ-90 אחוזי הצלחה בלימודים לתואר ראשון במדעי המחשב וכי רק לאחרונה התבשרו בישיבה כי אחד מבוגריה זכה בפרס בטחון ישראל על פיתוח מערכת מודיעינית פורצת דרך.

יוסי לוי מנכ"ל איגוד המסלולים החרדים - שומר ישראל וממייסדי המסלול ציין כי "השילוב בין עומק המחשבה של בית המדרש לבין הכלים החדים ביותר של עולם הדאטה, הכלכלה והשפה הערבית, יוצר יתרון מטורף בשטח. התלמידים שלנו מוכיחים יום-יום שאפשר להגיע לחוד החנית המבצעי והטכנולוגי של אמ"ן, ובו זמנית להישאר בני תורה, חרדים ויראי שמיים ללא פשרות. זו גאווה עצומה לישיבה ובשורה אסטרטגית לביטחון ישראל".

משה פרי-גן, סמנכ"ל פיתוח ואסטרטגיה ברשת ישיבות 'דרך חיים', מסביר את הרקע למהלך, "תוכנית 'רזא' היא לא עוד מסוא שילוב אלא הכרה מפורשת של צה"ל באיכות הבלתי מתפשרת של תלמידי הישיבה שלנו. כשהצבא פגש בשטח את הקצינים שכבר הצמחנו כאן, המפקדים הבינו שיש פה פוטנציאל אנושי ואינטלקטואלי יוצא דופן. חיל המודיעין לא חיפש פשרות, הוא חיפש את הקודקוד הבא בחיל ואת זה בדיוק אנחנו בונים כאן, בלי לוותר על דקה אחת של לימוד תורה בבוקר, תורה שמעצבת את אישיותם המיוחד של תלמידנו".

בישיבת "דרך חיים" רואים בתוכנית "רזא" צעד טבעי שממשיך את חזון המוסד, הוכחה חותכת לכך שהחברה החרדית יכולה לתרום תרומה דרמטית ואיכותית לביטחון המדינה, מבלי להתפשר כמלוא הנימה על הזהות התורנית והערכים החרדיים.

הפרטים המלאים אודות המסלול ינתנו רק לאותם תלמידים שיצורפו למסלול.