שניאור רוכברגר/מתוך עלון אחוותא מבית 'אחוות תורה':

הורים יקרים,

בילדותי שמעתי על שתי מאפיות שבהן התגלו חרקים. ההבדל היה במה שקרה אחר כך: במאפייה הראשונה השקיעו את רוב האנרגיה בהסתרת האירוע, ובשנייה שזה לא יחזור שוב. זה נעשה באמצעות החלפת ספקים, חידוד נהלים, הגברת מוטיבציה והשגחה מוקפדת. שתיהן מכרו מוצרים עם הכשר. אבל רק אחת מהן הייתה ראויה לסמוך עליה.

הסיפור הזה לא עזב אותי מאז, והוא תמיד צף לי מול אירועים שליליים שמתרחשים במוסדות חינוכיים.

אז בואו נתחיל במציאות הבסיסית: אין מוסד מושלם, אין מנהל מושלם, ואין צוות שלא טועה. מדי פעם קורות תקלות במוסדות חינוך. מקרי אלימות שלא טופלו מיד, חרמות חברתיים, מורה שאמר משהו שלא היה צריך לומר, הנהלה שהגיבה באיחור בחוסר תשומת לב. אלה לא בהכרח עדויות על מוסד "רקוב". לא קיים מוסד חינוכי שבו לא קרה מעולם כלום.

השאלה האמיתית שהורים צריכים לשאול אינה האם הייתה תקלה, אלא מה קרה אחריה.

נתקלתי, לצערי, במקרים בהם הנהלות ידעו על בעיות ממשיות, ועשו טעויות גסות בניהולן. לא מתוך אדישות, אלא מתוך חשש שמא הטיפול הנכון, שכולל גם שקיפות, יגרום נזק בלתי הפיך למוסד, ולכן בחרו בטאטוא.

אני כותב את הטור הזה גם לכם, ההורים. כי השאלה שאני תמיד שואל כשקרה משהו היא: מה עשו עם זה? איזה תיקון נעשה והאם לומדים מזה?

כשחברת רכב מכובדת מוציאה ריקול (קריאת שירות), אנחנו יודעים שני דברים בו זמנית: שהייתה תקלה, וגם שאפשר לסמוך על מנהליה. הריקול לא מחליש את האמון אלא בונה אותו. כי הוא אומר: אנחנו רואים. אנחנו מודים. אנחנו מתקנים.

אותה לוגיקה בדיוק נכונה לחינוך. מוסד שמגלה בעיה ומטפל בה בשקיפות ובאחריות הוא מוסד שניתן לסמוך עליו. מוסד שמטאטא, גם אם כרגע הכל נראה שקט, הוא מוסד שהבעיה הבאה תתפוצץ שם חזק יותר.

לכן כהורים קחו בחשבון שתקלה ראשונה בנושא מסוים אינה בהכרח מעידה רע על המוסד. תקלה שנייה ושלישית באותו נושא, כבר מראה שמדובר ברשלנות. ושם השאלה חדה: האם המוסד למד? האם משהו השתנה? אם התשובה היא לא, זו כבר לא תקלה אלא מדיניות של רשלנות וחוסר רצינות.

אבל מעל לכל, הדבר הקריטי ביותר שמצמצם תקלות ומאפשר טיפול מהיר ונכון כשהן מתרחשות הוא קשב. מחנכים שמנהלים שיחות אמיתיות עם תלמידים. "שעות מחנך" קבועות מדי שבוע שבהן מדברים בצורה פתוחה על סוגיות שונות ומייצרים אפשרות להציף דברים בצורה נעימה ורגועה. מנהל שחי עם הצוות שלו, מקיים אספות צוות פרודוקטיביות, ויודע מה קורה. שגרות קבועות של שיח עם הורים, שבהן גם הורה שאין לו "תלונה רשמית" מרגיש שמותר לו להרים טלפון ולשתף. צוות שרואה בהורים שותפים - ולא איום.

כשכל אלה קיימים, הבעיות צפות מוקדם וקל יותר לטפל בלי פחד מהשלכות גדולות שמייצרות מחשבה שכדאי אולי "לטאטא". והדברים הקטנים שנראים "לא חמורים" - מטופלים לפני שהם הופכים לגדולים.

אז קודם כל, כשיש תקלה, תכירו בכך שזה קורה. תנשמו עמוק ואל תאשימו באופן אוטומטי את הצוות. תכירו בזה שיכול להיות שזה שאתם בכלל יודעים מהתקלה - זה סימן טוב. אני מכיר מקרים רבים שבהם דברים קשים מאוד התגלו כשהילדים הגיעו לפסיכולוג בגיל 40 עם מבנה נפשי שכולו "שריטות" מהילדות.

בנוסף, תכירו בזה שבחירת מוסד חינוכי לילדיכם היא בחירה בעיקר של תרבות ניהולית. שאלו את עצמכם: האם ההנהלה מדברת על כישלונות שלמדה מהם, או רק על ההצלחות? האם יש שם מנגנון אמיתי לשמיעת הורים? האם הם זמינים לשיחה? כשפניתם בעבר עם חשש, קיבלתם תגובה שהרגישה כנה? האם חזרו אליכם עם תשובות ועדכנו אתכם שהנושא טופל? מוסד שעונה נכון על השאלות האלה - גם אם יום אחד תתגלה בו תקלה, והיא תקרה, הוא מוסד שתוכלו לעמוד לצידו ולצפות שיתקן.

בהצלחה!

שניאור

המאמר נכתב בתוך עלון אחוותא המופץ ברחבי הארץ.

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