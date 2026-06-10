תיעוד דרמטי: השוטרים נכנסים בין ההמון ושולפים את החרדי החשוד

שוטרי מחוז ירושלים יחד עם לוחמי משמר הגבול הצליחו להביא למעצרו של חשוד בהצתת אופנוע אבטחה. האירוע התרחש במהלך הפגנה אלימה שאירעה ברחוב בר אילן בבירה ב-28 במאי, אז התגודדו עשרות קיצונים בנתיב הרכבת הקלה, חסמו את התנועה וגרמו לנזק רב.

המעצר הנוכחי מגיע כחלק מפעילות חקירתית מאומצת, גלויה וסמויה, שמנהלת המשטרה בתקופה האחרונה במטרה לשים את היד על המפגינים שהפרו את החוק. כך מסרה המשטרה.

בתיעוד שהופץ על ידי דוברות המשטרה ומציג את השתלשלות האירועים, ניתן לראות ממצלמות האבטחה את רגעי המהומה ברחוב בר אילן, כאשר המון אדם צובא על תוואי הרכבת הקלה בעיצומה של מחאה אלימה.

באותן דקות, נראה אחד המעורבים כשהוא ניגש לאופנוע השייך לחברת האבטחה של הרכבת הקלה, ומצית אותו באמצעות חומר דליק. תוך שניות ספורות האופנוע עולה באש ומיתמרות ממנו להבות ענק, כל זאת בלב הרחוב הסואן ובסמוך לעוברים ושבים.

החלק השני של התיעוד מציג את סגירת המעגל המהירה של כוחות הביטחון. בלשים ושוטרים, מלווים בלוחמי מג"ב, נראים כשהם פועלים בנחישות בלב התקהלות אנושית גדולה, מאתרים את החשוד מתוך ההמון ותופסים אותו בצורה מקצועית ומהירה.

למרות הניסיונות מסביב ליצור דוחק ולהפריע לכוחות, השוטרים הדפו את המתקהלים, אזקו את החשוד והובילו אותו ישירות אל ניידת משמר הגבול שהמתינה במקום לצורך המשך חקירתו.

החשוד, תושב ירושלים, הובא בפני בית משפט השלום בעיר, שם ביקשה המשטרה להאריך את מעצרו על מנת להשלים את פעולות החקירה הנדרשות. בית המשפט נעתר לבקשת נציגי החוק והורה על הארכת מעצרו של החשוד עד ליום שני, כ"ה בסיוון (15.06). במשטרה מדגישים כי מעצר זה מצטרף לשורה ארוכה של מעצרים שבוצעו בימים האחרונים נגד מפרי סדר, וכי מדובר במסר ברור לכל מי שחושב שהוא יכול להסתתר בתוך המון אדם ולבצע עבירות פליליות חמורות ואלימות מבלי לשלם את המחיר.