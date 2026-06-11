האיש שסירב לרווח נקי ובטוח של 300,000 ש"ח 

לא בכל יום מוותר אדם על עסקה מניבה שמספקת לו רווח נקי ובטוח של מאות אלפי שקלים. כזה הוא סיפורו המפעים ויוצא הדופן של ר' מיכאל סטרוד הי"ו, שקיבל את ההחלטה בלב שלם ולא נחה דעתו עד שביקש לפרסם את הסיפור המלא ברבים, על מנת להעניק מוסר השכל ודוגמה חיה ובוהקת לכל מי שעלול להיקלע לניסיון כזה.

ר' מיכאל סטרוד הוא יהודי שעוסק באיתור קרקעות שאין להן דורש ומודע. ברוב ככל המקרים מדובר בקרקעות שנרכשו לפני עשרות שנים והוא, בחושיו החדים ובמיומנות שפיתח, מחפש את יורשיהם החוקיים, מביא לידיעתם את דבר קיומו של הנכס ועמל למענם על העברתם לידיהם, כשבסופו של דבר הוא מקבל את האחוזים כדמי עמלה רשמיים.

"מדובר בעבודה לא פשוטה", מספר ר' מיכאל. "העבודה הזו מצריכה השקעה רבה של זמן, יצירתיות וכמובן סייעתא דשמיא". באומרו זאת הוא מפרט: "אתה עלול לעבוד על תיק זמן רב, לבנות נדבך על נדב, ולהיתקע בו מסיבות רבות ומגוונות, כמו חוסר יכולת להוכיח את הזהות, ריבוי יורשים ועוד. במקרים כאלו, כל העבודה שבה השקעת זמן, יזע ומשאבים, יורדת לטמיון. לא אחת היורשים גם יכולים לומר לך בשאננות, ממקום מושבם במנהטן או באוסטרליה: ידוע לנו על הנכס אבל איננו רוצים להתעסק בכך. שלום ולא להתראות, ותיזהר שלא להתקשר יותר".

התיק שעליו הצליח ר' מיכאל לשים את ידו היה מעניין וקל להוכחה. בידיו היו נתוני זיהוי ברורים של המוריש. היה עליו רק לאתר את מה שהוא מכנה שרשרת ההורשה, על מנת לדעת אל נכון מיהו היורש האחרון שאליו יגיע הסכום לאחר מימוש הנכס. "איתרתי את כל התחנות בירושה, לא לפני שהיה עליי להגיע לאנשים באירופה שנטלו חלק בהורשה וכך התקדמתי עוד שלב. על פי תחשיב ברור שעשיתי, העמלה שלי הייתה צריכה להסתכם בסכום נקי של 300,000 ש"ח".

בעיצומה של השבת: ההחלטה הדרמטית של בית המשפט על העירייה החרדית משה כהן | 11:59

כדי לסבר יותר את האוזן לפשר הסכום מסביר ר' מיכאל: "אלו כללי המשחק המקובלים בעיסוק זה. את אחוזי העמלה מקבלים רק מתוך מה שהצלחת להביא ללקוח ורק לאחר שהוא עצמו מקבל את הירושה לכיסו. מדובר בסיפור ארוך ופתלתל שקשה לצפות מראש מתי וכיצד יסתיים, וגובַה העמלה בהתאם". הפעם, הוא שב ומציין, התהליך היה אמור להיות קל יחסית: "מלבד העובדה שאין הרבה נפשות, הנכס לא הוזכר בצוואתו הרשמית של המוריש. אני הייתי זה שאמור לגלות להם על זכויותיהם, והם זקוקים לי ולידע שלי על מנת להתקדם בתהליך".

הנורה האדומה הראשונה נדלקה בשלב מוקדם יחסית. "לא ניגשתי לתיק הזה בלב קל", מגלה ר' מיכאל. "כבר בהתחלה גיליתי שדמות מיסיונרית, שאינה בן משפחה של המוריש, בחשה בתהליך ההורשה הראשוני. תחילה דחיתי את הטיפול מחשש שיעד הירושה הוא מיסיונרי. ואז, כעבור זמן, אמרתי לעצמי, לפחות אנסה ואראה האם אכן היעד הסופי הוא ידיים מיסיונריות".

עבודה מדוקדקת הובילה אל כל התחנות. היורשים, התברר, הם אנשים פרטיים. בעל הנכס הוריש אותו לד'. צוואתה של ד' הורתה להוריש את כל הונה ונכסיה לש'. "איתרתי את צוואתה של ש' ואז הבנתי שכל החלומות והדמיונות שלי מה לעשות בסכום העמלה הגדול, מה לשפץ ולמי לעזור, עלו בתוהו. יעדם הסופי של רוב הכספים היה גופים הקשורים לכתות מיסיונריות העוסקות בשכנוע יהודים להמרת דתם רח"ל".

על פי הצוואה של ש', לאחר חלוקת סכום סמלי לידידים והוראות למי לתת פריטי רכוש כאלו ואחרים, מחולקים כל שאר הזכויות בין מספר העמותות הקשורות לכתות משיחיות, מלבד עמותה יהודית-ישראלית אחת. על מנת לוודא האם הגופים הללו, שלהם יועד רובה המכריע של הצוואה, עוסקים בהטפה ובשכנוע יהודים להמיר דתם ולהאמין באותו האיש, יצר ר' מיכאל סטרודו קשר עם ארגון הפעילים יד לאחים, הניצב כל השנים בחזית המאבק במיסיון.

ביד לאחים קיבלו מר' מיכאל את השמות ותוך זמן קצר חזרו אליו עם מידע ברור שאיננו משתמע לשתי פנים. "התברר שהמצב מסוכן יותר מכפי שחשבתי", אומר ר' מיכאל ותכף מסביר: "אם חשבתי שעמותה העוסקת לפי הצהרתה בגמילה משימוש בחומרים מסוכנים; וזו פעילות מבורכת שתגרום לכך שכמה שפחות יהודים יסבלו מהתמכרות נוראה, הובהר לי כי הדרך שלהם לגמילה היא באמצעות הטפה מיסיונרית ברורה, בשילוב עבודה זרה. גם סיוע לנזקקים, מטרה שהוצהרה רשמית ביחס לעמותה נוספת שנמנתה עם הנהנות הישירות מהצוואה, היה תוך שילוב מובהק של הטפה לאמונתם הכוזבת והעברת יהודים על דתם".

יעד נוסף של הירושה המדוברת היה מועדון חברתי של בית אבות מסוים. ביד לאחים בדקו ומצאו כי בית האבות מיועד לאוכלוסייה לא יהודית אך למועדון שלו מגיעים בקביעות קשישים יהודים שנחשפים לסמלים נוצריים ולהטפה מיסיונרית פעילה.

המידע הבדוק והמתועד שיד לאחים הגיש לר' מיכאל סטרודו לא הותיר שום ספק. "מבחינתי", הוא אמר השבוע, "התיק גנוז. אני בן לעם היהודי ולא אפול. לא אכשל ולא אתן יד וסיוע להרבות את כוחה של אותה כת הקיימת לצערנו עדיין בארץ. סביר להניח שאחד מאבותיי הקריב את נוחיותו, שלוותו ואולי אף את חייו על מזבח האמונה והנאמנות היהודית, הנאמנות היחידה הקיימת מימות עולם ותמשיך להתקיים עד ביאת גואל צדק ואני לא אפגום בה".

בארגון יד לאחים אישרו את פרטי המקרה המסעיר, העלו על נס את ר' מיכאל סטרודו שעמד בניסיון הפיתוי הממוני, והבהירו: "עליו ועל שכמותו נאמר כי הבא להיטהר מסייעין אותו. זכות גדולה היא לו שלא נתן ידו להכאת שורש פורה ראש ולענה למיסיון ולגרורותיו ההרסניים, המאיימים לכלות כל חלקה טובה בעמנו. והמקום ימלא חסרונו לבטח, בכל מילי דמיטב".