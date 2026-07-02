הפסוק בפרשה מציין את ייחודו של שבט לוי: כִּי לֹא הָתְפָּקְדוּ בְּתוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל כִּי לֹא נִתַּן לָהֶם נַחֲלָה בְּתוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל. מעמדו של שבט לוי מעורר שאלה. הצטיינותו בחטא העגל מסבירה את בחירת בני הדור ההוא, אך מדוע התפקיד עובר בירושה לכל הדורות?

בדרך כלל תפקידים מקצועיים עוברים בירושה. זו גם ההלכה ביחס למשרות שונות. ההיגיון בכך הוא שסודות המקצוע והמיומנויות עוברים טוב יותר במסורת של אב ובן, כאשר הבן בקיא בנבכי המקצוע מילדותו. אך לכאורה כל זה אינו תקף לגבי תפקיד רוחני, שאמורים לזכות בו על פי דרגה אישית. לסנהדרין נבחרים דיינים על פי מעלותיהם וחכמתם, מדוע לא נקבע כך גם ביחס לכהונה. חז"ל קבעו כי ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ. אם כן, מדוע מעמדו של שבט לוי עובר בירושה כמקצוע ואינו נקבע מחדש בכל דור בהתאם להצלחתו הרוחנית של היחידים הראויים לכך.

אם נתבונן בתפקיד שבט לוי נראה כי עבודת המקדש לא מילאה את כל חייהם. בחלוקה לעשרים וארבע משמרות, עבודת המקדש לא דרשה מהם התייצבות של יותר משבועיים בשנה. רוב ימות השנה הוקדשו לתפקידם המרכזי בתוך העם. הם הופקדו על לימוד התורה ועל מצבו הרוחני של העם. הם שימשו כמורי הוראה בכל ערי ישראל.

שליחות רמה זו חייבה ניתוק מוחלט מחומרנות ומן המרוץ הכלכלי. התורה מנעה מהם נחלת שדה וכרם, ונאסר עליהם לקחת חלק בביזת המלחמה (חינוך מצוה תקה). הלויים חיו חיי דחק ותלות גמורה במעשרות. התורה מונה את הלוי בשורה אחת עם הגר היתום והאלמנה. חוסר הביטחון הכלכלי שמר עליהם מפני שקיעה במרדף אחר הכסף והבטיח את פניותם המלאה לחיי רוח.

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מובן מאליו שלהיות לוי אינו דבר קל. העוני והמחסור והיעדר הנחלה והמגורים הם מעמסה לא פשוטה. לפיכך אם משימה זו תימסר לבחירתו של כל יחיד, עם ישראל עלול למצוא את עצמו עם מתנדבים מועטים מדי. התשתית הרוחנית של עם ישראל אינה מאפשרת לקחת סיכון שכזה. לכן מעוגן מעמד השבט בירושה. כך מובטחת קבוצה מוגדרת מראש של מנהיגי רוח, שבה הבן גדל בתודעת שליחות ויודע מיומו הראשון כי חייו מוקדשים לעבודת הציבור וללימוד תורה. הניתוק מנחלה חומרית מחייב את בני השבט לדבוק בשליחותם תמיד. כך נשמרת הגחלת הרוחנית מדור לדור ללא תלות בהתנדבותם של האנשים.

בכל מה שנוגע למעלה הרוחנית יכול כל מי שנדבה רוחו אותו ללכת בדרך זו, כדברי הרמב"ם המפורסמים. ואולם, המעוניין להצטרף לשבט לוי צריך לעמוס על שכמו את התפקיד המרכזי של השבט, הלוא הוא לימוד תורה לכל עם ישראל. הפקעת הנחלה נועדה בדיוק לשם כך, ליצור תלות של הלוי בעם, לגרום לו לסובב על הגרנות ולהתחבר אל היהודים שבשדות.

את דברי הרמב"ם מסוף הלכות שמיטה ויובל, הפותחים במילים 'ולא שבט לוי בלבד', יש ללמוד לאור ההלכה הקודמת, בה הגדיר הרמב"ם את תפקידם: "ולמה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל ובביזתה עם אחיו מפני שהובדל לעבוד את ה' לשרתו ולהורות דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים שנאמר יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל". משמעות הדבר היא שעל המצטרף לשבט לוי לשאת בתפקיד של אחריות רוחנית כלפי סובבים אותו. הוויתור על ההישגים החומריים האישיים וההתמסרות למצבם הרוחני של העם שבשדות, הם תנאי יסוד לכך שהאדם יתקדש קדש קדשים ויזכה להיות בכלל אלו שה' הוא חלקם ונחלתם.

המאמר נכתב בתוך עלון אחוותא המופץ ברחבי הארץ.

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