חוק יסוד לימוד תורה מתקדם שלב נוסף בדרך להצבעה בקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת. ועדת הכנסת המשיכה היום (רביעי) בדיונים על הצעת החוק, ובתום הדיון הודיע יו"ר הוועדה ויו"ר הקואליציה ח"כ אופיר כץ כי מחר יחל שלב ההצבעות.

על פי לוח הזמנים שנקבע, חברי הכנסת יוכלו להגיש הסתייגויות להצעת החוק עד מחר בשעה 8:00 בבוקר, ובשעה 10:00 תתכנס הוועדה ותתחיל בהצבעות לקראת הכנת החוק לקריאה שנייה ושלישית.

העימות בקואליציה מחריף: גם הליכוד שוקל להגיש הסתייגויות

החוק מתקדם ברקע עימות בקואליציה סביב נוסח חוק יסוד לימוד תורה. כץ התייחס במהלך הדיון לדיווח ב'כיכר השבת', לפיו בדגל התורה אינם מוכנים לשינויים בנוסח החוק, ואמר: "אני רואה את הדיווחים על עמדות כאלו ואחרות, למרות שאמרו לי דברים אחרים אתמול. גם אנחנו בליכוד נשקול להגיש הסתייגויות".

העימות סביב נוסח החוק מצטרף למתיחות בין דגל התורה לליכוד סביב קידום החקיקה הנוגעת לעולם התורה. ביהדות התורה איימו בימים האחרונים שלא לתמוך בחוקי הקואליציה במליאת הכנסת כל עוד החקיקה אינה מתקדמת, והמתיחות כבר באה לידי ביטוי בהימנעות חברי הסיעה בהצבעה על העברת סמכויות משרד הפנים לראש הממשלה.

"יש יותר שאלות מתשובות": היועמ"שית לכנסת מזהירה

במוקד הדיון עמדה פעם נוספת שאלת המשמעות המעשית של חוק היסוד. היועצת המשפטית לכנסת, עו"ד שגית אפיק, הזהירה כי בנוסח הקיים נותרו שאלות רבות ללא מענה.

"יש יותר שאלות מתשובות", אמרה אפיק. לדבריה, אם כוונת המחוקקים היא לקדם חוק הצהרתי בלבד, ראוי לתקן את הנוסח ולהבהיר זאת. היא ציינה כי החוק עשוי להשפיע על שורה ארוכה של נושאים הנמצאים באחריות משרדי הממשלה וכי הוועדה לא השלימה את בירור מלוא המשמעויות.

אפיק הבהירה כי החוק כשלעצמו לא יאפשר מתן פטור מגיוס, אך הזהירה כי לעמימות בנוסח עשויות להיות השלכות על הפרשנות המעשית שלו בעתיד. היא אף מתחה ביקורת על היעדרותו של נציג צה"ל הרלוונטי מהדיונים והבהירה כי לא ניתן לסיים את הדיון בסוגיה הנוגעת לגיוס מבלי לקבל את עמדת הצבא.

מנגד, ח"כ ינון אזולאי דחה את הטענות שלפיהן לחוק צפויות השלכות כספיות. לדבריו, מטרת הצעת החוק היא להעניק כלי נוסף לשופט בבואו לדון בסוגיות הנוגעות ללימוד תורה ולשוויון.

המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, עו"ד אביטל סומפולינסקי, התקשתה לקבל את הטענה שמדובר בחוק הצהרתי בלבד. לדבריה, מהדיונים עולה תפיסה רחבה יותר של מעמד לומדי התורה, ולכן קשה לראות בנוסח הנוכחי נוסח דקלרטיבי בלבד.

במהלך הדיון חזרו גם הלומי קרב על דרישתם להיכלל בחוק. עומר, הלום קרב שהשתתף בדיון, הבהיר כי מחאתם אינה מופנית נגד הציבור החרדי אלא נובעת מהדרישה להעניק מעמד חוקתי גם ללוחמים. נתי שקד הציע להוסיף לחוק סעיף שלפיו המדינה רואה "ערך עליון בשימור והכרת הטוב ללוחמים ותומכי לחימה מעבר לכל אוכלוסייה אחרת".

כעת עובר החוק לשלב ההסתייגויות וההצבעות בוועדת הכנסת. אם תאשר הוועדה את הנוסח, הצעת חוק יסוד לימוד תורה תונח על שולחן מליאת הכנסת לקראת ההצבעה בקריאה שנייה ושלישית.