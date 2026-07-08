יו"ר סיעת 'דגל התורה', ח"כ משה גפני, העביר הבוקר (רביעי) מסר חד משמעי לראש הממשלה בנימין נתניהו בנוגע לחוק יסוד לימוד תורה: לא יסכים לכל שינוי בנוסח החוק שסוכם בפגישה המשותפת, כך נודע ל'כיכר השבת'.

"מה שסוכם בפגישה הוא מה שיעבור בקריאה השנייה והשלישית. אינני מסכים לשום שינוי בנוסח", הבהיר גפני לנתניהו במסר שהעביר לו הבוקר.

האולטימטום של גפני מגיע על רקע המתיחות הגוברת בין הסיעות החרדיות לבין ראש הממשלה בנושא החקיקה החרדית.

הדיונים על חוק יסוד לימוד תורה נמשכו השבוע בוועדת הכנסת, כאשר יועצים משפטיים ממספר משרדי ממשלה הצביעו על חוסר הבהירות בנוסח החוק ועל שורה של השלכות אפשריות בתחומי התקציבים, ההטבות והזכויות ללומדי תורה, מה שהוביל גורמים בקואליציה לשקול לבקש שינויים בנוסח החוק.

אחת ההשלכות המשמעותיות שעלו בדיון נוגעת להנחה בדמי הביטוח הלאומי לתלמידי ישיבות, שהופסקה בחודש ינואר בעקבות פסיקת בג"ץ.

עו"ד רועי קרת מהייעוץ המשפטי של הביטוח הלאומי אמר כי אם חוק היסוד יעבור, עשויה להישמע טענה שלפיה יש להשיב את ההטבה. לדבריו, עלותה מוערכת בסדר גודל של כ־100 מיליון שקלים בשנה.

היועצת המשפטית לכנסת, עו"ד שגית אפיק, הבהירה כי בשלב זה לא ברורה מידת ההשפעה המעשית של החוק. לדבריה, אם כוונת המחוקקים היא לחוק הצהרתי בלבד, יש לתקן את הנוסח ולהבהיר כי מטרתו להעמיד את לימוד התורה כערך יסוד.