רבים במחנה הימין הפעילים ברשתות החברתיות מוצאים את עצמם לא פעם תחת איומים משפטיים רק כי העזו להשמיע ביקורת וזעם נגד ערוץ 12. השר ניר ברקת מעניק כעת מטרייה משפטית בסיוע מימון מכיסו הפרטי כדי שמי שנפגע משפטית או מושתק בתביעות השתקה יוכל להילחם על האמת שלו ללא מורא. באמצעות "קרן דיבה 12" יוכל כל מי שספג תביעה או איום משפטי להפסיק לחשוש, להגיש פנייה ולקבל גב חזק.

כל מי שמנהל דף פייסבוק פעיל ומוביל, חשבון X (טוויטר) דומיננטי או מוביל דעת קהל בפורומים שונים מכיר את התחושה: הרגע שבו ביקורת לגיטימית על התנהלות התקשורת והשקרים של ערוץ 12 נתקלת באיומים או במכתבי התראה לפני תביעה על הוצאת דיבה. המטרה ברורה - לשכתב את המציאות לפי איך שהם רוצים, לסלף ללא חשש, להפחיד את האזרח הקטן ולגרום למחנה שלם לצנזר את עצמו.

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השר ניר ברקת החליט לעצור את המשוואה הזו והרים את הכפפות עם קרן חדשה שתגן עליכם מהתביעות של ערוץ 12. הקרן הייעודית שהקים, "קרן דיבה 12", מתוקצבת ב-2 מיליון שקלים מכספו הפרטי ומנוהלת על ידי משפטנים מקצועיים ומובילים - פרופ' משה כהן אליה ועו"ד אמיר רוזנברג. אזרחים ומובילי דעה שיפנו לקרן לסיוע ויימצאו מתאימים על ידי הנהלת הקרן, יקבלו סיוע במימון משפטי להתגונן ואף לתבוע בחזרה כדי לעצור את מחול השדים של ערוץ 12.

הקרן החדשה שתובעת את ערוץ 12 >>

אל תיתנו להם להשתיק אתכם. אם נפגעתם מחדשות 12, אם ספגתם איומים משפטיים או הכפשות בגלל שהגנתם על האמת שלכם מולם - אתם לא לבד עוד במערכה.

היכנסו עכשיו לאתר "קרן דיבה 12", השאירו פרטים והגישו בקשה רשמית לסיוע משפטי מלא במימון הקרן. יחד נחזיר את חופש הביטוי למחנה הימין.