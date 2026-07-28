התאחדות קהילות הספרדים בבני ברק השיקה השבוע מיזם חדשני וראשון מסוגו: תוכנית לפיתוח מנהיגות וניהול בכיר המיועדת לגבאי ומובילי הקהילות בעיר. התוכנית יוצאת לדרך בסיוע משרד העבודה ובאמצעות מרכז ההכוון התעסוקתי העירוני, במטרה להעניק לגבאי בתי הכנסת ידע מקצועי וכלים ניהוליים מתקדמים, מתוך תפיסה שלפיה תפקידו של הגבאי חורג כיום הרבה מעבר לניהול השוטף של בית הכנסת והוא מהווה גורם מרכזי בהובלת הקהילה, בחיזוק תחושת השייכות ובמתן מענה לצרכים המשתנים של הציבור.

בהתאחדות קהילות הספרדים, הפועלת באמצעות שמונה רכזים הפרוסים ברחבי העיר, גובשה התוכנית מתוך רצון להעניק למובילי הקהילות את הידע, הכלים והמיומנויות שיסייעו להם להוביל את קהילותיהם באופן מקצועי ואפקטיבי יותר. "בבסיס המיזם עומדת ההבנה כי גבאי הקהילות נושאים באחריות רחבה בחיי היום-יום של הקהילה. לצד פעילותם ההתנדבותית, הם מלווים משפחות, מובילים יוזמות, מתמודדים עם אתגרים קהילתיים ומהווים כתובת עבור רבים מתושבי השכונות", מסביר סגן ראש העיר, הרב שלומי אלחרר, יו"ר סיעת ש"ס בבני ברק.

מסלול הלימודים כולל שמונה מפגשי ערב, המשלבים תכנים המוכרים על ידי אוני' בר-אילן לצד הכשרה מעשית המותאמת לצורכי גבאי הקהילות. בין הנושאים שיילמדו: הגדרת התפקיד והזהות הניהולית, קבלת החלטות והובלת צוותים, מיומנויות ניהול ותקשורת ארגונית, הקשבה והנהגה אישית, הובלת שינויים, חיזוק המוטיבציה וההשפעה הקהילתית, אבחון אתגרי השטח ובניית תוכנית עבודה אישית ליישום בקהילה.

אירוע החשיפה נערך בהשתתפות חברי מועצת העיר מטעם סיעת ש"ס, ובמהלכו הוצגה התוכנית למשתתפים, שנחשפו על קצה המזלג לתכנים שילוו את הקורס, ובהם ההבחנה בין מנהיג למנהל, קבלת החלטות במצבים מורכבים וכלים מעשיים לניהול קהילה.

"הענקת כלים מקצועיים ומעשיים לגבאי הקהילות היא השקעה ישירה בחוסנה של הקהילה, ואנו מאמינים שהתוכנית הזו תצמיח דור נוסף של מנהיגות קהילתית בבני ברק", הוסיף הרב אלחרר.

המיזם מתקיים בסיוע משרד העבודה, שהעמיד תקציב ייעודי באמצעות מינהל תעסוקת אוכלוסיות, ובשיתוף עיריית בני ברק. הליווי המקצועי ניתן באמצעות מרכז ההכוון התעסוקתי העירוני, בהנהלת אהרון גפני ודוד שכטר, הפועל לקידום הכשרות מקצועיות המותאמות לצורכי הציבור החרדי.

במהלך הערב נשא דברים גם מנכ"ל משרד העבודה, מר רובי שמש, שעמד על חשיבות פיתוח המנהיגות הקהילתית ועל יכולתם של גבאי בתי הכנסת להשפיע על הלכידות החברתית ועל איכות החיים בקהילות.

לצד זאת, המשתתפים קיבלו הסבר מעשי על מבנה התוכנית, דרכי הלימוד והכלים שיקבלו במהלך שמונת המפגשים, לקראת פתיחת ההרשמה למחזור הראשון.

את ערב ההשקה חתם סגן ראש העיר הרב אליהו שושן, ששיבח את היוזמה ואמר כי "כלים מקצועיים ומותאמים למציאות של ימינו הם הדרך להמשיך ולחזק את גבאי הקהילות - ודרכם את כלל בני הקהילה, משום שכאשר גבאי הקהילות מקבלים הכשרה נכונה, כל הציבור יוצא נשכר. אנו בטוחים שהתוכנית הזו תסייע לכלל הציבור".

בימים הקרובים תיפתח ההרשמה למחזור הראשון של התוכנית בקרב גבאי הקהילות ברחבי בני ברק. בשלב הראשון תיבחר קבוצה מצומצמת של עד עשרים משתתפים בלבד, כאשר הדגש יינתן לגבאים מובילים בעלי יכולת השפעה ורצון להרחיב את ארגז הכלים הניהולי שלהם, במטרה ליישם את הידע שיירכש ולהמשיך לחזק את הקהילות ברחבי העיר.