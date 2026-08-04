עיריית בני ברק הצדיעה ל-75 שנות מסירות נפש של ארגון יד לאחים

במפגש מרומם ומרגש שנערך בלשכת ראש העיר, העניק ראש העיר הרב חנוך זייברט תעודת הוקרה מיוחדת להנהלת הארגון, הפועל מהעיר בני ברק מאז היווסדו | ראש העיר: "זכות עצומה לעיר שבין חומותיה שוכן ארגון קדוש זה" | הרב שמואל ליפשיץ מראשי הארגון אמר במעמד: "הכוח לפעולת ההצלה סביב כל שעות היממה שואב מאלפי שעות התורה בעיר התורה והחסידות"

מעמד מרומם ומלא הערכה נערך השבוע בלשכת ראש עיריית בני ברק, כאשר פרנסי העיר התכנסו לישיבה מיוחדת כדי להעלות על נס ולהצדיע ל-75 שנות פעילות כבירה של ארגון יד לאחים, הארגון הניצב זה עשרות שנים בחזית המאבק וההצלחה מהמיסיון והכתות.

את המפגש המיוחד הובילו ראש העיר, הרב חנוך זייברט, ומנכ"ל העירייה, הרב ישראל אירנשטיין, אשר אירחו בלשכתם את צמרת הנהלת יד לאחים מנהליה המחלקות ובכירי פעיליו. וכן רכזות המחלקות הפועלות במסירות,

הישיבה נפתחה בסקירה היסטורית מרגשת על נסיבות הקמתו של הארגון לפני 75 שנים בעיר בני ברק, על ידי המייסד הדגול, איש מסירות הנפש, הגאון רבי שלום דוב ליפשיץ זצ"ל. פעילות שהחלה מתוך חדרון קטן בבית רבה הראשי והבלתי נשכח של העיר, הגאון רבי יעקב לנדא זצ"ל, שמהרגע הראשון פרס את חסותו על פעילות הארגון שניצב באותם ימי בראשית במערכה הגורלית על קליטתם הרוחנית של עולי תימן, כנגד העוולות שעוללו להם במחנות.

מאז ועד היום, לאורך למעלה משבעה עשורים, הצילו פעילי הארגון אלפי נשמות כפשוטו. שעשרות אלפים נכנסו למסגרות חינוך דתיות וחרדיות ואלפים רבים נחלצו מציפורני המיסיון ושבו לחיק אביהם שבשמים ולצור מחצבתם, כשכל זה בוצע תוך הצלת נפשות כפשוטה בסכנות רוחניות וגשמיות כאחד.

בדברים חמים שנשא ראש העיר, הרב חנוך זייברט, הביע את התרגשותו העמוקה והדגיש את הזכות הנפלאה של העיר בני ברק שבה שוכן כל השנים מטה המשרדים הראשיים של הארגון הקדוש. "העיר בני ברק התברכה בכך שבין מצריה פועל ארגון קדוש ונשגב זה. לאורך השנים שעברו, נסתייעו והשתתפו אלפי תושבים בפעילויות הרוממות של יד לאחים. זוהי גאווה וכבוד עצום לעירנו. פעילות הקודש הזו, שרובה נעשית בצנעה ובחשאיות והרחק מעין רואים, מצילה עולמות מלאים".

הרב שמואל ליפשיץ, מראשי יד לאחים, ריגש את הנוכחים בדבריו כשקשר בין פריחת התורה בבני ברק לסייעתא דשמיא המקדמת בכל יום ובכל שעה את פעילי הארגון בשטח: "ארגון יד לאחים שואב את מלוא כוחו מכוח התורה של בני ברק. העיר הספוגה בתורה, בהיכלי הישיבות הקדושות, בכוללים ובבתי המדרשות, היא הלב הפועם שמעניק את העוצמה. תורה לשמה מחברת את הנשמה של רבבות יהודים לאביהם שבשמים. אלפי שעות הלימוד וזכות התורה של עיר התורה והחסידות, מתחברת ומקיימת את הפעילות ומחוללת ניסים שכאלו".

במהלך הישיבה החגיגית נשא דברים גם ראש המחלקה למאבק במיסיון, הרב יואב רובינסון, אשר סקר חלק מפעולות החירום והאתגרים העומדים כיום לפתחם. כמו כן הועלו על ידי הרב חיים אייזנברג מבכירי הפעילים מספר רעיונות מעשיים להרחבת שיתופי הפעולה בין העירייה לבין הארגון. ראש העיר בירך בחום על היוזמות והבטיח כי העירייה תעמוד לימין הארגון בכל הנדרש על מנת להרים את קרנו ולסייע בהמשך מפעל החסד וההצלה.

שיאו של המעמד נרשם כאשר ראש העיר העניק להנהלת יד לאחים תעודת הוקרה מפוארת בשם תושבי בני ברק ופרנסיה, בהביעו הערכה עמוקה ונרגשת לכלל הפעילים והעובדים העושים לילות כימים, למען הכלל והפרט, להוציא יקר מזולל, להשיב מלחמה נגד מרשיעי ברית, ולקרב את אחינו בני ישראל לאביהם שבשמיים.