איך בונים זהות חרדית חזקה בעולם שכבר אי אפשר להסתגר מפניו?

בטור הקודם ראינו שהמנוע החזק ביותר לשמור על ילדינו הוא תחושת שליחות ותפקיד. הפעם נדבר על כלים שאנחנו מפעילים מתוך מחשבה שהם מגינים על החינוך שלנו, אך לעיתים דווקא מחלישים אותו ומגבירים נשירה.

כמו תמיד, נתחיל מהתבוננות בתורה. ההבדלה ביהדות נועדה מלכתחילה להיות בין ישראל לעמים – "המבדיל... בין ישראל לעמים". זו קדושה המבוססת על הבדל בתפקידים, כפי שראינו בטור הקודם. אבל ההתבדלות שאנחנו מכירים כיום, בין יהודי ליהודי, נולדה במקום ובזמן אחרים.

כשקמה תנועת ההשכלה, עמדה ההנהגה הרבנית מול איום מסוג חדש: יהודים שביקשו לשנות את ערכי היהדות, להשתלב בסביבה תוך ויתור על המהות ושימור הפולקלור. בתגובה, הפכה ההבדלה שבין יהודי לגוי גם להתבדלות בין יהודי לחברו – כחומת מגן מול סכנה אידאולוגית מוגדרת.

שימו לב לדיוק: זו הייתה תגובה לסכנה רעיונית ממשית, שאיימה על עיקרי האמונה. איש לא טען ש"אנחנו שבירים מכדי לשבת ליד מי ששונה מאיתנו". הטענה הייתה ממוקדת: מפני מי שמבקש לשנות את החיבור שלנו ליהדות, ראוי להתגונן. ההבדל הזה חשוב.

התבדלות זמנית

כאן חשוב להבחין בין שני מושגים שמתערבבים לעיתים. התבדלות היא כלי – ולכלי יש זמן, מקום ואפילו גיל. יש שלב בחינוך שבו נכון לשמור על ילד רך במסגרת מוגנת יותר, כשם שאין שולחים פעוט לחצות לבדו צומת סואן. אבל המטרה היא שיגדל וילמד לחצות את הכביש בעצמו, לא שיישאר בבית לנצח. כשההתבדלות הופכת מכלי למטרה קבועה, היא מאבדת מיעילותה.

שמרנות, לעומת זאת, היא תפיסת עולם: לכבד את מה שעבר את מבחן הדורות, לבחון חידושים בזהירות ולהניח שמסורת בת אלפי שנים יודעת דברים שלא תמיד נראים לנו במבט ראשון. זו אינה תגובת חירום אלא עמדה שמלווה יהודי דתי לאורך חייו. ההתבדלות שואלת "ממי צריך להתגונן עכשיו"; השמרנות שואלת "מה נכון לשמר לאורך זמן". הראשונה עשויה להיות הכרח לשעה; השנייה, כשהיא מאוזנת, מאפשרת להתמודד בחכמה ובביטחון עם עולם משתנה.

מה שקרס בדרך

מה קורה כשהוראת שעה מאבדת את ההקשר והופכת לכלי קבוע? החומה שנבנתה מול איום אידאולוגי מתחילה להיבנות מול כל מי שנראה מעט אחר, גם כשאין בו שמץ מאותו איום. כך צמחו תופעות שאין להן הצדקה: בידול גזעני, אפליה בין עדות ומוסדות שנועלים את שעריהם בפני ילד לא מפני שהוא מסכן משהו, אלא מפני שאינו "משלנו". זו כבר אינה שמירה המבוססת על התורה, אלא פגיעה באחר המנוגדת לתורה. כלי שנועד לחסום רעיון מסוכן מופנה כלפי אחינו ובשר מבשרנו, לעיתים דווקא ברגעי המצוקה שלהם.

והאמת הכואבת היא שזה גם לא עובד: הנשירה ממשיכה לעלות. מי שתולה הכול בטכנולוגיה עוסק בסימפטום ולא בשורש. בידול לבדו עלול לייצר דווקא את הסקרנות והניכור שהוא מבקש למנוע.

כאן מתאים העיקרון של "הבור ריק, אין בו מים": מים אין בו, אבל נחשים ועקרבים יש בו. כשמרוקנים את החינוך מתוכן חיובי, מחיבור פנימי ומאהבת הערכים, ומשאירים בעיקר איסורים וחומות, הריק אינו נשאר ריק.

אז מה כן מחזיק? בראש ובראשונה, יחס הורי חם ושיח פתוח. ילד נשאר מחובר לא מפני שסגרו עליו מכל הכיוונים, אלא מפני שבבית ראו אותו, הקשיבו לו ואפשרו לו לשאול. אחר כך באות החוויות הטובות: שבת כחוויה משפחתית ורוחנית, משפחה כמקום חם, ותורה ומצוות כמקור של משמעות ושמחה. הזהות נחקקת דרך החיבור הפנימי, לא דרך ההתבדלות.

ולצד כל אלה דרושים מוסדות חינוך שמתרכזים בעיקר – ביראת שמיים, באהבת התורה ובטוב לב – ולא מבזבזים את משאביהם על הטפל ועל תחרות מי מבדיל את עצמו יותר ומי קיצוני יותר. אלה אינם כלים "זוהרים", ואין בהם קסם. זו העבודה השקטה והעקבית שבונה חינוך עמיד לאורך זמן.

בחזרה לשפיות

כבר הזכרנו בבמה זו שני קצוות שמסכנים אותנו בטווח הארוך, אף שהם נראים הפוכים: הקיצוניות – "את אשר לא ציוויתי", שמציירת פנים שהקב"ה לא התכוון אליהן; והבורגנות המתפנקת והריקה, שמאבדת תוכן ומשמעות. שניהם קורסים, כל אחד בדרכו.

הדרך היהודית היא "וחי בהם": אידיאלים גבוהים שאפשר לחיות אותם בשפיות, בחיים נורמטיביים והרמוניים, בלי לשבור את האדם. וגם כאן צריך להיזהר מפוליטיקה זולה שמשתמשת ביראת השמיים שלנו כדלק ו"מוכרת" לנו התבדלות במקום שבו היא משרתת בעיקר אינטרסים. הנוער רואה הכול, ולעיתים מאבד יחד עם האמון בנציגים גם את האמון בדרך שהם מתיימרים לייצג.

כלי חינוכי עוצמתי נוסף הוא חיבור לאחרים סביב מטרות טובות. אנחנו שומרים על ילדינו כשאנחנו מקיפים אותם באנשים טובים שחיים את הערכים שאנחנו מאמינים בהם – במשפחה ובקהילה, מתוך שייכות ולא מתוך פחד מהאחר. להתחבר לעוד יהודים טובים ותמימים שמאמינים, משתדלים ורוצים לעשות טוב בפועל – בהתנדבות, בלימוד תורה ובחסד – זה מה שמחזיק.

ניתוק וניכור משדרים לילדים פחד מהאחר, ובעולם מודרני שבו ממילא אין באמת חומות, הפחד הזה עלול להתהפך עלינו. לעומתם, בית, קהילה וחברים חמים ובריאים, עם ביטחון בדרך ובערכי התורה, הם כוח חינוכי עצום.

השקיעו בחיבור לאנשים טובים באמת, בעלי ערכים נקיים, צנועים לא רק בלבוש אלא גם במידות, ביישנים, רחמנים וגומלי חסדים – וחברו אליהם את ילדיכם. כך מגדלים ילדים אוהבי ה', יראי אלוקים ואנשי אמת, שמאירים את העולם בתורה ובמעשים טובים.

בהצלחה!

שניאור

המאמר נכתב בתוך עלון אחוותא המופץ ברחבי הארץ.

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