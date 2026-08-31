המתנה היפה ביותר שעם ישראל קבל – היא לימוד גמרא. מיליוני אנשים בארץ ובעולם לומדים גמרא – ונהנים מכך.

לא כולם זכו ללמוד גמרא – וגם להנות מהלימוד. כל לומד רוצה להבין את הגמרא – ולהרגיש טעם וחוויה בלימוד. כאשר יש לתלמיד או למבוגר הבנה וטעם בלימוד - זה לימוד אחר לגמרי. לשם השאיפה. להיות לומד עצמאי – שנהנה מהלימוד.

אני פוגש אנשים שמאוד רוצים ללמוד גמרא ולא יודעים איך, הם שואלים מה אני צריך לעשות כדי להתחבר לדף הגמרא?

במסגרת הזו אני רוצה לתת טיפים ללימוד גמרא. איך להיות לומד עצמאי – ולפתח את הלמידה.

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הגמרא היא הדבר החשוב ביותר שיש ליהודי. למרות הקושי שיש בלימוד גמרא, לימוד הגמרא הוא למעשה המנוע של הקיום שלנו. מי שמחובר לגמרא – מחובר להבנה האלוקית.

ניקח לדוגמא רכב. בדרך כלל, אנחנו רגילים להכיר את הרכב מכיוון כיסא הנהג - כשתשאל אותי אם אני מכיר את הרכב? ברור. יש הגה, דוושות, ועד כמה פרטים, רק להניע וקדימה לנסיעה.

למעשה, ההיכרות האמיתית שלנו עם הרכב היא כשנדע להרים את מכסה המנוע ולהבין מה קורה שם. אין הרבה אנשים שמשקיעים מאמץ להכיר את המנוע. למה? המנוע הוא מורכב - יש שם בלגן, לא ברור מה קשור למה, יש שם פריטים רבים שצריך להבין כל אחד מה התפקיד שלו, רוב האנשים מסתפקים בהיכרות עם מה שיש בתא הנהג, 'עזוב אותי מהמנוע, זה אני משאיר למוסך'.

הגמרא היא נמשל למנוע!

הגמרא היא המנוע של קיום המצוות, שם יש את ההסבר לכל ההלכות, איך נוצרה ההלכה? מאיפה לומדים אותה? מה ההיגיון שבה? מה הם פרטי ההלכה? איך לדמות מקרה למקרה?

זו עובדה!

מי שלמד גמרא מסכת שבת – השבת שלו נראית אחרת.

נהג שמכיר את המנוע - לא ישבית את הרכב כל כך מהר, גם אם הוא לא זז או נוסע לאט - מה הוא יעשה? הוא יפתח את מכסה המנוע לראות מה קורה שם, איפה הבעיה...

בורא עולם רוצה שנלמד גמרא - הוא רוצה שנהיה מחוברים למנוע של המצוות, למנוע של ההלכה. יהודי לא אמור לקיים מצוות רק כי כך צריך לעשות ולקיים מצוות באיזה אוטומט, הקדוש ברוך הוא רוצה שנבין גם למה, הוא רוצה הבנה, הוא רוצה חיבור לתהליך, וכל זה קורה על ידי לימוד גמרא.

פרט מעניין, לכל קבוצה בעם ישראל יש את הספר שהם מחוברים אליו. ספרי חסידות, מוסר ועוד... הגמרא מאחדת את כולם, כל עם ישראל לומד גמרא.

השאיפה של תלמיד ישיבה, אברך, תלמיד בית ספר, או כל יהודי - היא ללמוד גמרא, להתחבר לגמרא, לדעת ללמוד גמרא - ולהצליח בכך. לקבל טעם בלימוד, ליהנות באמת, שיהיה כיף ללמוד – ולהתקדם...

למעשה, לימוד גמרא הוא לא פשוט. הלימוד דורש מאמץ, דורש עמל – "עמל התורה".

איך נהנים מהעמל הזה? על כך במפגש הבא...