לא הספקת ללמוד את כל שערי תשובה? • רק אחת שאלתי מאת ה'

חגי תשרי מזמנים לא מעט רגעים משפחתיים נפלאים, אך עמל הפרנסה ומרוץ השגרה עלולים לא להותיר פנאי להתעמק בעומק המועדים הבאים עלינו
תנועת 'אחוות תורה' מוציאה לאור את חוברת "אחת שאלתי" המלאה בתוכן תורני מחכים ומעשיר, הכוללים חידושים ותובנות מרבני התנועה.
התכנים נערכו בתמציתיות ובבהירות, ומסודרים לכל מועדי החודש, מראש השנה ועד שמחת תורה.
החוברת זמינה במהדורה דיגיטלית לקריאה נוחה או להורדה
• לעיון בחוברת בקריאה נוחה >>> https://pdf.178-104-157-97.sslip.io/read/407e9edb-9fa8-45f1-a7a6-d0bbc84d05f3
• להורדת הקובץ המלא בפורמט PDF >>> https://drive.google.com/file/d/1Yd3YuDKy6bZfL5pJlyra1dsvzldh1rIM/view?usp=drivesdk
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