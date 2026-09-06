להורדה חינם לא הספקת ללמוד את כל שערי תשובה? • רק אחת שאלתי מאת ה' חוברת "אחת שאלתי" מאת רבני תנועת 'אחוות תורה': איגוד חידושים, מאמרים ותובנות על מועדי תשרי (חרדים)