"א צענטער": הפרויקט ההיסטורי של 'שטיבלאך זכרון משה' יצא לדרך

היסטוריה מרגשת בירושלים: יש שער אחד בעולם שלעולם לא ננעל. כידוע, קרוב ל-120 שנה ש'שטיבלאך זכרון משה' בירושלים פתוח לתפילה ותחנונים בפני כל יהודי באשר הוא, ביום ובלילה, בשבת ובחול. עשרות אלפי יהודים מכל העדות, החוגים וקצוות העולם היהודי פוקדים את המקום, שבו מתקיימים מנייני תפילה לאורך שעות היממה.

"כאן תמיד יש מניין" הפך במשך השנים לחלק בלתי נפרד מההוויה הירושלמית של 'שטיבלאך זכרון משה'. כאן תמיד המקום הראוי לבוא להתפלל, לשפוך שיח ולפתוח את הלב. מקום של תפילה, מקום של תורה ומקום של ישועה שהפך במשך שנות דור לבית התפילה של כלל ישראל.

כעת, לאחר קרוב ל120 שנות תפילות וקדושה, יצא לדרך מהלך היסטורי לשיפוץ, בנייה וחידוש השטיבלאך, במטרה להעמיד לדורות מקום מפואר, מכובד ומרומם, כראוי לבית ה' ולרבבות המתפללים בו.

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הקמפיין, שכבר נמצא בעיצומו, נושא את הכותרת "א צענטער" - הקריאה המוכרת לעשירי הנדרש להשלמת המניין. הפעם נקרא כל יהודי להיות ה"א צענטער של זכרון משה" ולהצטרף למניין הגדול של השותפים בחידוש המקום.

לקראת הימים הנוראים קוראים גבאי ומתפללי המקום הקדוש הזה לציבור הרחב להצטרף למהלך ההיסטורי ובכך להיות שותפים בזכויות הרבות הנצברות במקום מדי יום ביומו - עניית אמן, אמירת קדיש וברכו, תפילות הרבים ולימוד התורה, בימות החול, בשבתות ובחגים.

הציבור נקרא בזאת לקחת חלק ביוזמה הברוכה והחשובה, להשאיר חותם של קדושה וכבוד ולהיות שותף בבניין ובחידוש 'שטיבלאך זכרון משה' – הלוא הוא בית התפילה של כלל ישראל, במיוחד בימי הרחמים והסליחות שהכל מחפשים זכויות וסניגור ליום הדין, שבוודאי תגן על כל המסייעים והנרתמים לדבר גדול וחשוב זה, שזכות הרבים תלוי בו.

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