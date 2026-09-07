ביקור מיוחד ומרומם התקיים שבוע שעבר בעיר הצפונית בית שאן, עם הגעתו של חבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי שרגא שטינמן, לביקור חיזוק בקהילת האברכים בעיר בראשות רב הקהילה וראש הכולל, תלמידו הרה"ג ר' יהושע ליב שכטר.

הגר״ש שטינמן, המשמש נשיא הקהילה, מסר שיחת חיזוק מיוחדת לקראת הימים הנוראים בפני האברכים, ונפגש עם בני הקהילה. בשיחתו עמד על דרכי האינטרקציה של בני עליה בעיר מיוחדת כבית שאן ועל המיוחדות שבהתקרבות לבורא עולם לפרט ולסביבתו, ציין שהכולל מגן בתורתו על העיר כולה ואפשר על כל הארץ.

במהלך הביקור בהיכל הכולל בביה"כ "קול גילה" התייחס ראש הישיבה למקומה של הקהילה המתפתחת בעיר ולמהלך בנייתו של ציבור בני תורה במקום. בדבריו הגדיר את בית שאן כ״מקום נהדר״, וציין כי מדובר במקום תורה מיוחד המהווה פתרון עבור זוגות צעירים ואברכים המבקשים לקבוע את מקום מגוריהם בסביבה של בני תורה ואברכים יראי שמים.

הביקור מגיע על רקע התפתחותה המואצת של הקהילה הליטאית בבית שאן. הקהילה הוקמה לפני כשנתיים וחצי בלבד, ומאז הולכת ומתבססת בעיר. כיום נמנות בה מעל 20 משפחות, כאשר משפחות נוספות כבר רכשו דירות בבית שאן ונמצאות בשלבי מעבר.

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לצד הגידול במספר המשפחות, מתפתחים גם חיי התורה והקהילה התוססים בעיר, עם מסגרות ומוסדות המעניקים מענה למשפחות שהצטרפו למקום. במרכז חיי התורה של הקהילה עומד כולל אברכים, בני עליה יקרים מפז, ומאפשר לבני התורה לקבוע את סדר יומם סביב לימוד התורה.