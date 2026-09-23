זה הפתח לישועה למצפים לילדים - צפו בתשובתו של הגר"ח קנייבסקי זצ"ל ( צילום: באדיבות המצלם )

זה הפתח לישועה למצפים לילדים - צפו בתשובתו של הגר"ח קנייבסקי זצ"ל - צילום: באדיבות המצלם

יום הושענא רבה הממשמש ובא, הוא רגע השיא של הימים הנוראים. על פי הזוהר הקדוש וספרי המקובלים זהו היום בו נמסרים הפתקים - החותם האחרון והסופי בו נגזרים ענייני "בני, חיי ומזוני". עבור אלפי משפחות המצפות בכיליון עיניים לזרע של קיימא, הושענא רבה הוא ההזדמנות האחרונה והגורלית ביותר לקרוע את גזר הדין ולזכות ב"פתקא טבא": פתק של חיים, המשכיות ופרי בטן.

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הקשר בין הושענא רבה לישועת פרי הבטן אינו מקרי. חז"ל מלמדים אותנו כי בחג הסוכות "נידונין על המים". המים הם סמל החיים והצמיחה. מקובל מדורי דורות כי התחברות לטהרת המים בימים אלו, בהם נחתם דין המים של העולם, פותחת את שערי השמיים ומעוררת רחמים עצומים על מי שמצפה לחיים חדשים.

תיעוד מדהים של הגר"ח קנייבסקי זצ"ל, מתחבר בדיוק ליסוד העצום הזה ולא מותיר מקום לספקות: זהו הפתח לישועה. בסרטון המצורף נראה מרן שר התורה נשאל על הזכות לסייע למי שטרם זכה להיפקד בזרע של קיימא. תשובתו של מרן קצרה, ברורה ומטלטלת:

"מקווה זה פריה ורביה"

ארבע מילים בלבד, שמאחוריהן עומדת הסגולה שעליה דיברו גדולי ישראל. המקווה - מקור טהרת המים של עם ישראל - הוא הצינור הישיר לזכות לילדים. בהושענא רבה, היום שבו נחתם דין המים, הזכות להיות שותפים בהקמת מקווה טהרה מקבלת כוח כפול ומכופל.

המקום החשוב ביותר בארץ

בבואנו לבחון באיזה אזור בארץ אתגר הטהרה הוא הגדול והקשה בכולם, אין ספק כי המצוקה בקריית גת הינה אקוטית ונחוצה ביותר ואין להמתין רגע אחד עם המצב השורר בה.

לא רבים מאמינים, אולם בעיר המתפתחת שחווה הגירה חיובית של מאות משפחות שומרי מצוות, ישנו מקווה ותיק אחד, בן יותר מחמישים שנה! המשמש מאות משפחות בעיר. אלא שהתנאים בו כבר אינם מתאימים לצרכים הבסיסיים: צפיפות, תורים ארוכים ותנאים המקשים לשמור על טהרת הבית, מה שגורם למשפחות רבות לוותר בשל כך על קיום המצווה ל"ע.

בימים אלו יצא לדרך מבצע לשיקום המקווה, כדי להפוך אותו למקום מכובד, נעים וראוי למשפחות העיר. זו הדרך הטובה ביותר לזכות בסגולה שעליה אמר מרן שר התורה: להיות שותפים בבניית מקווה טהרה ולהוסיף טהרה בישראל. כך נוכל לזכות בברכתו לפריה ורביה.

רגע לפני שהפתקים נמסרים, בשעות הקדושות של הושענא רבה, זו ההזדמנות לקחת חלק בזכות הגדולה. ביום בו "נידונין על המים", תרמו למען מי הטהרה, ובקשו שהזכות הזו תעמוד לכם ולמשפחתכם להיוושע בזרע של קיימא.

לחצו כאן, סייעו בשיקום המקווה בקריית גת ביום הושענא רבה – ותזכו בסגולה המיוחדת לפריון>>