מעמד היסטורי ומרגש במושב בית הדין המיוחד של מיזם 'כלא 1000'

חלף למעלה מחודש מאז יצאה לדרך המהפכה ההיסטורית שהסעירה את הרחוב החרדי - מיזם 'כלא 1000'. מה שהתחיל כרעיון של ערבות הדדית, הפך עד מהרה לתנועת המונים אדירה שזכתה לגיבוי חסר תקדים ומקיר לקיר של כלל גדולי ישראל וכ"ק האדמו"רים שליט"א, אשר יצאו מגדרם והורו לבני קהילותיהם להצטרף ולהוות חומת מגן. כעת, כשהמיזם מונה כבר קרוב לרבבה של שותפים פעילים, ניכר כי "ויעשו כולם אגודה אחת" הינה מציאות חיה המעניקה כוח, עוצמה וגב כלכלי לכלל הציבור החרדי הנרדף עד חרמה על תורתו ואמונתו.

ביום שני בערב, נרשם ציון דרך מרומם, עת התכנסו רבני ופוסקי המיזם למושב בית דין מיוחד וראשוני מסוגו. במושב ההיסטורי השתתפו מרנן ורבנן גדולי הדיינים: הגאון הגדול רבי נפתלי נוסבוים שליט"א, הגאון הגדול רבי צבי ברוורמן שליט"א והגאון הגדול רבי אליהו פוזן שליט"א. כמו כן, השתתף בדיון בנו של חבר בית הדין, הגאון הגדול רבי יעקב עזרא תופיק אביעזרי שליט"א - ראש ישיבת באר יצחק בטלז סטון, אשר נשלח כציר נאמן על ידי אביו (שנבצר ממנו להשתתף מפאת חולשתו) כדי לשמוע ולבחון את הדברים מכלי ראשון, יחד עם חתנו של הרב שליט"א.

יצוין כי חבר בית הדין ומפוסקי המיזם הבולטים, הגאון הגדול רבי יעקב מאיר שטרן שליט"א, לא יכל להגיע באותו היום, אך מפני דחיפות השאלות הוכרע לקיים מושב בית דין מיידי , היה מעורב באופן פעיל ורציף בכל חלקי הדיון מרחוק. הגרי"מ שטרן שליט"א עודכן בזמן אמת בכל השאלות הסבוכות שהובאו לפתחו של בית הדין, שמע את הפרטים והעדויות, ונתן את הכרעותיו ההלכתיות ודעתו הרמתה על כל שאלה וסוגיה שעלו על השולחן, תוך שהוא מצטרף באופן מלא לכלל הפסקים וההכרעות שיצאו מבית הדין. "הפלג צדק": המאבק המבודד שהפך לגל מחאה אדיר של עולם התורה יוסי סרגובסקי | 18:13 בכיר בצה"ל אחרי הדרמה במעצר תלמיד הישיבה: "אין שום סיכוי" נחמן שטרנהרץ | 22:26 כאמור, המושב המיוחד, שנמשך שעות ארוכות, הוקדש כולו לליבון ובחינה מדוקדקת של הבקשות שהוגשו להנהלת הקרן. הדיינים דנו בכובד ראש בשאלות הלכתיות וציבוריות שהונחו לפתחם, תוך שהם מקבלים הכרעות משמעותיות הנוגעות לחלוקת כספי הציבור. כדי לרדת לעומקם של דברים, זימנו הדיינים אל החדר חלק מהעצורים עצמם, על מנת לשמוע את השתלשלות האירועים מכלי ראשון. הנוכחים בחדר תיארו רגעים של התרגשות עצומה; גדולי הדיינים האזינו בקשב רב לתיאורים מתוך כותלי המאסר הצבאי, התרגשו לשמוע על מסירות הנפש, והביעו התפעלות עמוקה מהכוח האדיר וזקיפות הקומה שמעניק המיזם לאותם בני תורה. שיאו של המעמד, שהותיר חותם בל יימחה, התרחש לקראת סיום מושב בית הדין. לאחר שהדיינים פירקו את הסוגיות והכריעו באופן סופי על אישור זכאותו של אסיר התורה הראשון, הבחור אברהם אנג'ל, לקבל את המענק מהקרן. גדולי הדיינים קמו ממקומם בכבודם ובעצמם, וביקשו להעניק לאנגל את הצ'ק אישית מידיהם. הדיינים הכריזו יחדיו: "מצווה בו יותר מבשלוחו". היה זה מחזה מרטיט לראות את גדולי הפוסקים מבקשים לזכות בעצמם בהחזקת ידו של מי שישב במעצר למען כבוד התורה.

לאחר שעברו על כל שלבי המיזם ותפקודו מאז הקמתו, ציינו הדיינים בהתפעלות גלויה כי שנים רבות לא חזו במיזם נקי וטהור כל כך, שמתנהל בשקיפות מוחלטת כשכל מטרתו היא לשם שמיים.

בתוך כך, בהנהלת הקרן נערכים בימים הקרובים לביצוע הגבייה הראשונה מכלל חברי המיזם. בזכות הסייעתא דשמיא העצומה וההצטרפות ההמונית, הגבייה הראשונה תעמוד על סכום זעיר וסמלי במיוחד מכל חבר. נתון זה ממחיש הלכה למעשה את כוחה של הערבות ההדדית: ככל שרבבות עמך בית ישראל נכנסים ומשתתפים בעצמם בערבות במיזם, כך הסכום הכלכלי מכל יחיד הופך לכמעט בלתי מורגש.

המומנטום האדיר של המיזם מורגש היטב בשטח. בימי הרחמים והסליחות שעברו עלינו לטובה, פעלו עשרות מוקדי הצטרפות בכל ריכוזי הציבור החרדי. בלטו במיוחד המוקדים הענקיים שהוצבו בבית המדרש הגדול של חסידות גור טרם אמירת הסליחות הראשונות, וכן בבית המדרש הגדול של חסידות ויז'ניץ, בהוראתם הישירה של דייני הקהילה.

"אין ספק", התבטאו רבנים בסיום מושב בית הדין, "שבימים הנוראים שעברו עלינו, ההתאגדות הזו בבחינת 'לעשות רצונך בלב שלם' כשכולם אגודה אחת, היוותה סנגוריה גדולה ורבת עוצמה בשמיים על עם ישראל".

כעת, מוקדש שבוע זה של 'בין הזמנים' בעולם הישיבות והכוללים לעריכת כינוסי חירום והסברה בקהילות הקודש השונות ברחבי הארץ, כדי להבטיח שאף בן תורה לא יישאר ללא כיסוי.

מהנהלת הקרן נמסר כי קהילות או בתי כנסת המעוניינים לערוך כינוס ולהקים מוקד הצטרפות בימים אלו, מוזמנים לפנות לקו המיזם במספר: 03-313-1000