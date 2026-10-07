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הרב יגאל כהן במסר מיוחד לשביעי באוקטובר: "אל ייאוש! אנחנו עם הנצח" | צפו

בבוקר השביעי באוקטובר, רגע אחרי ששימש כסנדק בברית מילה, מזכה הרבים הגאון רבי יגאל כהן, במסר מיוחד לעם ישראל: "אל ייאוש! אנחנו עם הנצח" | צפו (חרדים)

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הרב יגאל כהן במסר מיוחד לשביעי באוקטובר
הרב יגאל כהן במסר מיוחד לשביעי באוקטובר (צילום: שמעון ברדי)

בבוקר השביעי באוקטובר, רגע אחרי ששימש כסנדק בברית מילה, מזכה הרבים הגאון רבי יגאל כהן, ראש מוסדות "יביע אומר" וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, מעביר מסר מיוחד לעם ישראל.

"אחים ואחיות יקרים, אנחנו עכשיו קמנו מברית מילה לעוד תינוק בדיוק בשביעי באוקטובר. 'ואומר לך בדמייך חיי', דם מילה זה הברית בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, וזה התחייה של עם ישראל.

"זה יום שעברנו בו תלאות נוראיות אבל מצד שני יש תקומה, יש ברית חדשה, תינוק חדש בא לעולם, עוד ברית נכרתה בין בורא עולם לילד בעם ישראל.

"אני רוצה להגיד לכם, אל ייאוש! אנחנו עם הנצח, נצח זה אומר נופלים, מקבלים את הסטירות שלנו - אבל אנחנו קמים, ואנחנו מנצחים בעזרת השם יתברך.

"אנחנו מאוחדים, אנחנו אוהבים אחד את השני, אוהבים את בורא עולם, עושים כל מה שאנחנו יכולים לעשות כדי לנצח.

"עם ישראל - עם הנצח, השם יתן לכם שפע ברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם".
הרב יגאל כהןברית מילההשביעי באוקטובר

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